Sergej Ćetković šokirao obožavateljicu u zagrebačkom restoranu: 'Ovo ću pamtiti cijeli život!'

Glazbenik Sergej Ćetković (49) priredio je dirljivo iznenađenje svojoj obožavateljici Tamari u suradnji s radijskom postajom Extra FM. U emotivnoj večeri u Zagrebu, samo nekoliko mjeseci prije svog velikog koncerta u Areni Zagreb 7. ožujka 2026., pjevač je pokazao koliko cijeni svoje fanove.

Foto: Marko Juric/pixsell

Posebno iznenađenje

Tamara je večer provela u uvjerenju da je riječ o običnoj večeri s prijateljima, no njezin suprug Goran pripremio je nešto sasvim posebno. Uz pomoć radijske ekipe i samog Sergeja, izveo je plan koji je dugo skrivao. Sergej se pojavio u restoranu i otpjevao nekoliko njezinih omiljenih pjesama, uključujući i "Ljubav", uz koju je par imao prvi ples na vjenčanju.

Emocije koje se pamte

„Ovo je bilo nešto prekrasno i potpuno neočekivano. Bit će to večer koje ću se sjećati cijeli život“, rekla je vidno dirnuta Tamara. Goran je otkrio da je osmislio cijelu priču, iako nije bilo lako sve organizirati, osobito zbog djece i svakodnevnih obveza. „Kada su mi rekli da je baš moja prijava odabrana, znao sam da će ovo biti nešto posebno“, dodao je.

Pripreme za koncert života

Također, Sergej Ćetković nije krio uzbuđenje zbog predstojećeg koncerta. „Radimo mjesecima. Želim publici prirediti večer za pamćenje, kao dar svim ženama i povodom mog 50. rođendana. Bit će pjesama koje dugo nismo izvodili, a možda i nekih koje sami fanovi predlože“, poručio je glazbenik.

