Lopovi iz Louvrea pronašli inspiraciju u hrvatskoj pljački stoljeća? 'Vrlo je slično'

OCEANOVIH 11 U PARIZU /

Tko zna, za koju godinu ćemo o tome možda gledati film Stephena Soderbergha, jer ono što se jučer dogodilo u Parizu, zvuči kao pristojan nastavak Ocean's 11. Samo sedam minuta trebalo je lopovima da obučeni u građevinske radnike uđu u najpoznatiji muzej na svijetu, i onda motorima pobjegnu s nacionalnim blagom. Ukrali su osam vrijednih predmeta. Među njima ogrlicu s 1354 dijamanata koju je Napoleon III. poklonio svojoj drugoj supruzi. To je nacionalna katastrofa, kažu francuski stručnjaci za umjetnine. To je ogroman propust, kažu stručnjaci za sigurnost. To je vrlo slično jednoj od najpoznatijih pljački u Hrvatskoj, kažu upućeni hrvatski novinari. Više pogledajte u prilogu