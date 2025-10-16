Kreatori robota kojeg je ugostila Mojmira otkrili zašto je bezobrazan: 'Vrlo je osobno'

Kako je moguće da odgovara na pitanja, bez da ih zna unaprijed. Kako je moguće da je jedan robot bezobrazan i sarkastičan. I može li on uopće hodati. Možda ste se sve to pitali sinoć kada nam je u goste stigao robot Captcha.

Pa smo mi danas otišli na Game Changer konferenciju gdje je pred hrvatskom publikom po prvi puta govorio i on. I od njegovih kreatora Vlada i Tinnix saznali sve. Zašto je u kolicima? I na koga to liči? Sve zna Zita Treščec.