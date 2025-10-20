BIT ĆE NAPETO /

Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu

U utorak kreće 3. kole Lige Prvaka. U prvih devet utakmica tri momčadi pokušat će zadržati stopostotan status. U najzanimljivijem susretu utorka na Emiratesu Arsenal ugošćuje Atletico Madrid, a aktualni osvajač - PSG na domaćem terenu čeka Bayer iz Leverkusena.

Od neporažene trojke, naoko najlakši zadatak ima Inter, ali u Belgiji mora zaustaviti Union SG. Inače, prva dva kola Lige prvaka bila su izrazito efikasna. Postignuto je 129 golova odnosno 3 cijela 59 po utakmici. Vidjet ćemo što donosi treće, a najavu pogledajte u prilogu.

20.10.2025.
20:27
Sportski.net
Liga Prvaka
