Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu

BIT ĆE NAPETO /

U utorak kreće 3. kole Lige Prvaka. U prvih devet utakmica tri momčadi pokušat će zadržati stopostotan status. U najzanimljivijem susretu utorka na Emiratesu Arsenal ugošćuje Atletico Madrid, a aktualni osvajač - PSG na domaćem terenu čeka Bayer iz Leverkusena.

Od neporažene trojke, naoko najlakši zadatak ima Inter, ali u Belgiji mora zaustaviti Union SG. Inače, prva dva kola Lige prvaka bila su izrazito efikasna. Postignuto je 129 golova odnosno 3 cijela 59 po utakmici. Vidjet ćemo što donosi treće, a najavu pogledajte u prilogu.