Jakirović radi odličan posao, prošlom pobjedom uspio je nešto nevjerojatno

Sergej Jakirović živi odlične dane u engleskom drugoligašu Hull Cityju. Njegovi su Tigrovi u subotu pobijedili u gostim Birmingham City 3:2 i došli do prve gostujuće pobjede ove sezone.

Ta pobjeda znamenita je iz višeg razloga. Hull je tom pobjedom došao na 10. mjesto engleskog Championshipa, samo dva boda iza mjesta koje vode u doigravanje za Premier ligu. Vrlo dobro za ekipu kojoj je bila predviđena borba za ostanak u ligi. Za Hull je to bilo prvi puta da su povezali dvije pobjede nakon više od godinu dana.

Još veća stvar je da su pobijedili ekipu koja ne gubi na svom terenu. Naime, ekipa Birminghama, čiji je suvlasnik i legendarni NFL quarterback Tom Brady, bila je u nizu od 29 utakmica bez poraza na svom terenu. Posljednji put su doma izgubili 10. travnja 2024. godine, dakle prije godinu i pol dana, tada od Cardiffa.

Stigao je Jakirović i prekinuo niz

Cijelu prošlu sezonu Birmingham je bio bez poraza na domaćem terenu u trećem rangu natjecanja. Prva četiri domaćinstva ove sezone na povratku u Championship prošli su bez poraza, a onda je stigao Sergej Jakirović i njegova kaznena ekspedicija i nanijela bolan poraz momčadi Chrisa Daviesa.

Podsjetimo, bivši trener Dinama i Rijeke, Sergej Jakirović ovog je ljeta nakon sjajne polusezone u turskom Kayserisporu preuzeo Hull za koji brani hrvatski vratar Ivor Pandur.

