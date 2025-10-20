Zvijezda Milana: 'Uporno pokušavam pronaći manu kod Modrića, ali je i dalje ne vidim'

Luka Modrić odigrao je još jednu majstorsku utakmicu u Serie A. Milan je pobjedom nad Fiorentinom 2-1 skočio na prvo mjesto talijanskog prvenstva.

Rossoneri su na San Siru od 55. minute gubili 1-0, a onda je Rafael Leao s dva gola donio slavlje Milanu. Luka Modrić bio je jedan od najboljih na terenu i sjajno je dirigirao veznim redom svoje momčadi.

Lukini suigrači stalno ističu koliko je hrvatski kapetan važan za njihovu momčad.

"Luka Modrić je otac ove momčadi. On je naš nogometni otac. Ponaša se onako kako bi se jedan pravi vođa, u mojim očima, trebao ponašati. U klubu sam tek nekoliko mjeseci, ali već sam svima pronašao poneke mane. Bilo da je riječ o ponašanju, o igri ili o disciplini. Nadam se da se nitko neće naljutiti. Međutim, Luki još uvijek nisam pronašao ni jednu manu. Možda je ima, ali ja je i dalje ne vidim, iako je uporno tražim", rekao je mladi talijanski veznjak Samuele Ricci, od kojeg Talijani očekuju veliku karijeru i veliki doprinos talijanskoj reprezentaciji.

Milan u sjedećem kolu dočekuje Pisu, a nakon toga ide na gostovanje kod Atalante koju vodi Ivan Jurić i u kojoj igra Mario Pašalić.