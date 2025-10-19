Modrić zaludio Italiju, pogledajte što je radio: 'Maestro, srce momčadi...'

U večeri punoj drame na San Siru, desetkovani AC Milan je nakon preokreta svladao Fiorentinu rezultatom 2:1 i zasjeo na vrh ljestvice talijanske Serie A. Dok je junak pobjede s dva pogotka bio Rafael Leão, istinski arhitekt trijumfa bio je neuništivi 40-godišnji Hrvat, Luka Modrić. U utakmici u kojoj je Milan vapio za vođom, kapetan hrvatske reprezentacije ponovno je dokazao zašto je i u petom desetljeću života elita svjetskog nogometa, preuzevši konce igre i vodeći svoju momčad kroz oluju do ključne pobjede.

Vođa u oluji: Pritisak na leđima veterana

Milan je u dvoboj protiv Fiorentine ušao u gotovo nezamislivo teškoj situaciji. Trener Massimiliano Allegri nije mogao računati na čak šestoricu ključnih igrača, uključujući Christiana Pulisica, Adriena Rabiota, Christophera Nkunkua i Rubena Loftus-Cheeka. Momčad je bila osakaćena ozljedama, a pritisak osvajanja tri boda, koja bi ih lansirala ispred Intera i Napolija, bio je golem.

U takvim okolnostima, sve su oči bile uprte u Luku Modrića. Talijanski mediji, predvođeni La Gazzetta dello Sport, uoči utakmice su ga proglasili jedinom nadom i "svjetionikom u oluji". Od njega se očekivalo da preuzme odgovornost, poveže redove i svojim iskustvom nadomjesti sve izostanke. A Modrić, kao i nebrojeno puta u karijeri, nije razočarao.

Unatoč 40 godina i činjenici da je igrač s najviše odigranih minuta među veznjacima Milana ove sezone (515 minuta uoči ovog kola), pokazao je nevjerojatnu fizičku spremu. Njegovo "virtuozno upravljanje" vlastitim tijelom, kako su ga opisali analitičari, omogućilo mu je da izbjegne ozljede koje su pokosile njegove znatno mlađe suigrače i da ponovno bude Allegrijev najpouzdaniji vojnik na terenu.

Dirigent na San Siru: Kontrola igre i ključni potezi

Od prve minute bilo je jasno tko je gazda na terenu. Modrić je postao srce i mozak Milana. Smješten u središte veznog reda, diktirao je tempo igre svojom prepoznatljivom vizijom i kirurški preciznim dodavanjima. Svaka lopta išla je preko njega, a on je nepogrešivo pronalazio rješenja, smirivao igru kada je to bilo potrebno i ubrzavao je u pravim trenucima.

Iako se nije upisao u strijelce ili asistente, njegov je utjecaj bio nemjerljiv. Sredinom prvog poluvremena, izveo je slobodan udarac kojim je stvorio priliku za Strahinju Pavlovića. Tijekom cijelog susreta vodio je žestoku bitku na sredini terena, a fotografija na kojoj ulazi u čvrst duel s napadačem Fiorentine, Moiseom Keanom, najbolje oslikava njegovu predanost i u obrambenim zadacima.

Fiorentina je povela početkom drugog poluvremena golom Robina Gosensa nakon pogreške domaće obrane, no ni tada Modrić nije dopustio da momčad potone. Nastavio je biti pokretačka snaga, a njegova mirnoća i autoritet bili su ključni u trenucima kada je Milan lovio preokret koji je na kraju i ostvario preko Rafaela Leãa. Mediji su mu za nastup dodijelili visoku ocjenu 7/10, ističući ga kao "maestra koji diktira ritam" i "pulsirajuće srce momčadi".

Brojke koje ne lažu: Statistika kao potvrda dominacije

Dojam s terena potkrepljuju i impresivne statističke brojke koje Modrića svrstavaju u sam vrh Serie A. Uoči ovog kola, bio je igrač s najviše točnih dodavanja u cijeloj ligi (čak 368 u prvih šest utakmica), s postotkom uspješnosti koji nikada nije pao ispod 90%. Također, vodeći je veznjak lige po broju presječenih lopti (10), što dokazuje njegovu važnost u obje faze igre.

S prosječnom ocjenom 7.25 prema La Gazzetti, Modrić je i najbolje ocijenjeni igrač Milana u dosadašnjem dijelu sezone. Podatak da je najstariji igrač u pet najjačih europskih liga koji je ove sezone upisao barem jedan pogodak i jednu asistenciju samo dodatno potvrđuje njegovu nogometnu besmrtnost.

U konačnici, pobjeda nad Fiorentinom bila je više od tri boda. Bila je to demonstracija karaktera momčadi koju predvodi istinska legenda. Dok se Rafael Leão slavio kao strijelac, tihi heroj pobjede bio je Luka Modrić. Svojom je izvedbom još jednom pomaknuo granice, pokazavši da su godine za njega samo broj, a njegova klasa vječna. Milan je na vrhu, a dok god ima ovakvog maestra u svojim redovima, navijači Rossonera mogu sanjati velike stvari.