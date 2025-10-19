Sjajni Modrić s Milanom preuzeo vrh, Fiorentina pala na San Siru

U posljednjem nedjeljnom ogledu sedmog kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2-1.

Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Nakon izuzetno tvrdog prvog poluvremena u kojem nije bilo pravih prilika za pogodak, gosti su poveli u 55. minuti. Uz šeprtljave reakcije domaće obrane Gosens je na gol liniji ugurao loptu u mrežu i doveo Fiorentinu u vodstvo 1-0.

Vrlo brzo se Milan vratio iz rezultatskog minusa. U 63. minuti je Rafael Leao potegnuo s više od 20 metara i precizno pogodio kut suparničkih vrata za 1-1. Nastavio je Milan napadati i nakon izjednačenja te je tražio potpuni preokret. Dogodio se preokret u 86. minuti kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon prekršaja na Gimenezu, a s bijele točke je Rafael Leao pogodio za 2-1.

Foto: Sofascore

Hrvatski nogometaš Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan i bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu. Punu minutažu dobio je i Marin Pongračić na drugoj strani za Fiorentinu koja je i dalje bez ligaške pobjede.

