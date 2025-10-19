Luka Modrić napravio promjenu koju su svi primijetili
Svaki detalj o Modriću vrlo brzo završi u javnosti
Luka Modrić, prvo ime hrvatske nogometne reprezentacije i najveći nogometaš u povijesti Hrvatske, od ove sezone igra glavnu ulogu u talijanskom velikanu Milanu. U Italiji pomno se prati svaki njegov korak pa su tako fanovi zamijetili i promjenu s njegovim kostobranima.
Luka je do sada na utakmicama nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama članova njegove obitelji - supruge Vanje i djece Eme, Sofije i Ivana.
Sada, u prvoj sezoni u Italiji, Modrić je to promijenio i nosi nove kostobrane, na kojima je slika njega u dresovima hrvatske reprezentacije i Milana.
Za tu je promjenu doznao cijeli svijet nakon što je Milan objavio video iz svlačionice na društvenim mrežama.
