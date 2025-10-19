NIJE PROŠLO ISPOD RADARA /

Luka Modrić napravio promjenu koju su svi primijetili

Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

Svaki detalj o Modriću vrlo brzo završi u javnosti

19.10.2025.
20:57
SPORTSKI.NET
Stefano Rellandini/afp/profimedia
Luka Modrić, prvo ime hrvatske nogometne reprezentacije i najveći nogometaš u povijesti Hrvatske, od ove sezone igra glavnu ulogu u talijanskom velikanu Milanu. U Italiji pomno se prati svaki njegov korak pa su tako fanovi zamijetili i promjenu s njegovim kostobranima.

Luka je do sada na utakmicama nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama članova njegove obitelji - supruge Vanje i djece Eme, Sofije i Ivana.

Sada, u prvoj sezoni u Italiji, Modrić je to promijenio i nosi nove kostobrane, na kojima je slika njega u dresovima hrvatske reprezentacije i Milana.

Za tu je promjenu doznao cijeli svijet nakon što je Milan objavio video iz svlačionice na društvenim mrežama.

MilanLuka ModrićHrvatska Nogometna Reprezentacija
