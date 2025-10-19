Legenda Hajduka: 'Livaja? Moram biti iskren i volio bih da ovo napišete...'

U prvom nedjeljnom susretu 10. kola HNL-a nogometaši Hajduka su u Puli osvojili tri boda, pobijedili su domaću Istru 1961 s 3-0 (2-0).

Splićani su u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti. Strijelci su bili Iker Almena u 22. minuti te Michele Šego u 42. minuti. Sve je zaključeno kada je Šego u 77. zabio svoj drugi pogodak za konačnih 3-0.

Hajduk se time ponovno na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Dinamom i ta dva sastava imaju po 22 boda. Istra 1961 je ostala na šestom mjestu.

Nakon ove sjajne utakmice i vrlo uvjerljive pobjede Bijelih čuli smo se s legendarnim hajdukovcem Zoranom Vulićem koji je za Net.hr podijelio kako je on vidio dvoboj u Puli.

"Pa gledajte, mislim da je prvo poluvrijeme Hajduk igrao baš fantastično, onako kako ga mi svi voljeli gledati stalno. Visoki presing, brzo oduzeti balun, puno okomitije se igralo nego u prijašnjim utakmicama i dolazilo se puno ranije i puno više puta blizu protivničkog šesnaesterca. Čim ste vi gore znači da da opasnost vreba, pogotovo kad imate tri brza napadača kao što je bio ovaj mali Španjolac (Almena op.a.), Šego i 'Reba'. Tako da mi je prvenstveno drago zbog Šege da se vratio u taj golgeterski ritam. Mislim da će mu ova utakmica puno pomoći. Ali bez obzira na sve, pohvalio bih dva bočna igrača igrača Hajduka, Hodaka i Hrgovića, imaš osjećaj kao da imaju 300-400 utakmica u nogama kako su odigrali danas", prokomentirao je na početku razgovora.

Hajduk je protiv Istre izašao s četvoricom u zadnjoj liniji i to je izgledalo odlično.

"Moram vam nešto reći. Ekipa koja koja hoće napadati, koja hoće osvajati, mislim da mora igrati s četiri igrača iza. Mislim da u hrvatskom nogometu Hajduk ne treba protiv nikoga igrati s tri igrača. Mislim da ovo što igra trener Garcia odgovara Hajduku. To je Hajdukov stil i to je ono čemu je Garcia kad je došao težio. Vratio se na svoje postavke što mi je drago. Bila je ovo jedna uvjerljiva pobjeda Hajduka, jednog raspucanog i dobrog Hajduka. Mislim da je sveo Istru u prvom poluvremenu skoro bez šanse, ali nemojte zaboraviti da Istra od 2024. nije izgubila na svom terenu. Prema tome, dobra pobjeda, ali ona ništa ne znači ako sad u sljedećoj utakmici ne potvrdi ovu pobjedu", objasnio je Vulić.

Hajduk u utakmici protiv Istre nije mogao računati na kapetana i najboljeg igrača Marka Livaju, koji nije bio spreman za nastup jer je u procesu povratka u formu nakon ozljede.

"Gledajte, mi pričamo o momku koji je četiri godine najbolji igrač hrvatske lige i za kojega moramo biti sretni da je još u hrvatskoj ligi. Takve igrače ne smijemo podcjenjivati i reći da kad on nije igrao da je Hajduk igrao bolje. Mislim da je to da je to šteta za nogomet. Mislim da je Livaja šlag na svaku tortu, volio bih da u hrvatskom nogometu ima deset Livaja", rekao je pa se za kraj osvrnuo na sjajnu igru Bijelih u Puli bez Livaje u ekipi:

"Sada je napadač Hajduka bio igrač koji traži prostor tipa Šego, a nije igrač koji razigrava tipa Livaje koji voli nogomet i koji voli balun u svojim nogama, koji će te naći gdje te nitko neće naći. Moram biti iskren i volio bih da to napišete - zaboli me kad sumnjamo u Livaju, jer je sreća da je došao hrvatski nogomet."

