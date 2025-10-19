Poznati sastavi za utakmicu: Hajduk bez Livaje, Garcia od prve minute šalje mladića!

ISTRA 1961 - HAJDUK 0:0

Pristigli sastavi:

ISTRA: Kolić - Heister, Koski, Marešić, Kadušić - Lončar, Radošević, Maurić - Rozić, Prevljak, Lawal

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Almena, Šego, Rebić

U nedjelju se nastavlja deseto kolo HNL-a, a program otvaraju Istra 1961 i Hajduk Split na stadionu Aldo Drosina. Susret nosi veliki ulog, posebno za Hajduk, koji pobjedom želi zadržati priključak s vodećim Dinamom, nakon što su “modri” jučer na Maksimiru svladali Osijek rezultatom 2:1.

Hajduk u dosadašnjih devet kola bilježi šest pobjeda, jedan remi i dva poraza, uz gol-razliku 14:7. Posebno ohrabruje činjenica da su Splićani u posljednja dva kola uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutom. Ipak, u Puli ih čeka izazov — nastup bez najveće zvijezde momčadi Marka Livaje, koji će propustiti ovaj susret.

Ovaj dvoboj bit će i poseban povratak za trenera Gonzala Garciju, koji se vraća na Drosinu, ali ovaj put kao protivnik. Bit će zanimljivo vidjeti kakvu će mu dobrodošlicu prirediti domaći navijači.

S druge strane, Istra u sezonu ulazi s vrlo uravnoteženim učinkom — tri pobjede, tri remija i tri poraza, uz gol-razliku 9:11. Nakon odlaska Gonzala Tomića, momčad je preuzeo novi španjolski strateg Riera, koji tek traži idealnu formulu i prilagodbu momčadi svom načinu igre.

Podsjetimo, u prvom ovosezonskom susretu na Poljudu Hajduk je slavio rezultatom 2:1, a sada obje momčadi dolaze u seriji bez poraza, što dodatno obećava uzbudljiv dvoboj dvaju dalmatinskih rivala.

S obzirom na okolnosti, može se očekivati otvoren i borben susret — Istra traži potvrdu dobrog ritma, dok Hajduk u Puli jednostavno mora po pobjedu.

