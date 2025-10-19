Ovo su neka od neprocjenjivih umjetnina koja čuva Louvre: Napoleonovi dragulji samo su djelić bogatstva

Policija je jutros zatvorila Louvre muzej u srcu Pariza nakon dramatične pljačke.

Maskirani lopovi s kapuljačama na glavi ukrali su devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga.

Lopovi su navodno pred Louvre stigli na skuteru te su koristili teretni lift da bi pristupili prostoru koji su kanili opljačkati. Policijski izvori su rekli da su bili opremljeni manjim motornim pilama.

Najveći svjetski muzej

Muzej Louvre jedan je od najvećih i najposjećeniji svjetskih muzeja. Nalazi se u središtu Pariza u zdanju nekadašnje kraljevske palače.

Muzej sadrži jednu od najbogatijih umjetničkih zbirki na svijetu. U njemu se nalazi više od 38.000 umjetničkih djela izloženih na 72.735 m2.

Vrlo bogate muzejske kolekcije obuhvaćaju egipatske, bliskoistočne, grčke, etruščanske i rimske antikviteti, te islamsku umjetnost, slike, skulpture, predmeti.

Apsolutna zvijezda muzeja jest 'Mona Lisa' Leonarda da Vincija, a to je dom i antičke skulpture 'Miloska Venera',

Najveća slika u muzeju je 'Svadba u Kani' Paola Veronesea i Caravaggiova 'Smrt Bogorodice'.

Jedan je od najimpresivnijih izložaka je zasigurno i Hamurabijev zakonik, jedan od najstarijih i najočuvanijih pisanih zakona u povijesti.