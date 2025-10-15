Pali lopovi koji su provaljivali u zaštitarske kombije: Pokrali više od 300.000 eura

Karlovačka policija uhitila je 42-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine te dvije godine starijeg Talijana koje sumnjiče za dvije teške krađe u kojima je ukradeno više od 300 tisuća eura.

Policija sumnjiči da je dvojac, u suradnji s još jednim, zasad nepoznatim muškarcem, u jutarnjima satima 6. rujna na zagrebačkoj Trešnjevci provalio u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca i pokrao ga.

Druga pljačka usred bijela dana

Gotovo identičan scenarij ponovili su 22. rujna u Karlovcu. Tada su malo prije podneva u četvrti Dubovac prišli novčarskom kombi vozilu, nasilno otvorili vozačeva vrata i ukrali novac. Policija je u priopćenju u srijedu istaknula da je materijalna šteta nastala u ova dva kaznena djela veća od 300 tisuća eura.

Osumnjičeni dvojac predan je pritvorskom nadzorniku, a za trećim muškarcem još se uvijek traga.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće