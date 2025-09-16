NA PARKIRALIŠTU U SPLITU /

Iz kombija poznate zaštitarske tvrtke ukrali vreće pune novca! Kamere snimile bijeg

Iz kombija poznate zaštitarske tvrtke ukrali vreće pune novca! Kamere snimile bijeg
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Navodno je krađu počinilo nekoliko muškaraca i to kada su zaštitari bili udaljeni od vozila

16.9.2025.
13:54
Hina
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Deseci vreća s novcem ukradeni su u ponedjeljak iz parkiranog kombija Sokol Securityja u splitskom trgovačkom lancu City Center One, doznaje se u policiji koja traga za počiniteljima.

Službeno su u policiji tek rekli da se događaj zbio u ponedjeljak popodne kada je novac ukraden iz vozila za prijevoz. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Dodali su da pritom nije bilo ozlijeđenih osoba kao ni prisile prema zaštitarima.

Kamere snimile pljačkaše 

Navodno je krađu počinilo nekoliko muškaraca i to kada su zaštitari bili udaljeni od vozila. Kradljivce su snimale nadzorne kamere dok su bježali u automobilu stranih registarskih pločica.

Za sada se ne zna koliko je točno novca ukradeno, kao ni zašto su zaštitari ostavili vozilo puno novca bez nadzora. Policija je vrlo rezervirana u ovom slučaju, kažu da dok traje kriminalističko istraživanje ne mogu otkriti više detalja.

