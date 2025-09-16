NESREĆA NA LOVRINCU /

Sudarila se četiri vozila, jedna osoba je ozlijeđena

Sudarila se četiri vozila, jedna osoba je ozlijeđena
Foto: Goran Kovacic/pixsell/Ilustracija

Prometna nesreća se dogodila u smjeru Splita, a promet se odvija otežano, jednom prometnom trakom

16.9.2025.
10:11
danas.hr
Goran Kovacic/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Ulici Stjepana Držislava na Lovrincu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri vozila. Jedna je osoba ozlijeđena, ali još nije poznato o kakvim se ozljedama radi.

Prometna nesreća se dogodila u smjeru Splita, a promet se odvija otežano, jednom prometnom trakom. 

Istraga je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon što policija završi s očevidom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda velika plantaža Marihuane: Policija uhitila muškarca na djelu

Prometna NesrećaSplitLovrinac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA NA LOVRINCU /
Sudarila se četiri vozila, jedna osoba je ozlijeđena