Sudarila se četiri vozila, jedna osoba je ozlijeđena

U Ulici Stjepana Držislava na Lovrincu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri vozila. Jedna je osoba ozlijeđena, ali još nije poznato o kakvim se ozljedama radi.

Prometna nesreća se dogodila u smjeru Splita, a promet se odvija otežano, jednom prometnom trakom.

Istraga je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon što policija završi s očevidom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda velika plantaža Marihuane: Policija uhitila muškarca na djelu