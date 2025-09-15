Poginuo pripadnik DVD-a, kolege se dirljivim porukama opraštaju: 'Zauvijek ćeš ostati u našim srcima'

U teškoj prometnoj nesreći na Državnoj cesti D8, kod zaobilaznice Trogir poginulo je muškarac, druga ozlijeđena osoba prevezena je u KBC Split.

U nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 13.45 sudjelovala su dva motociklista.

Kasnije se otkrilo da je preminuli muškarac bio pripadnik DVD-a Okrug.

Kolege su se od vatrogasca oprostile na društvenim mrežama. "Danas nas je napustio kolega iz DVD-a Okrug... Poginuo je u prometnoj nesreći... Obitelji i kolegama iskrena sućut. Dragi kolega, počivao u miru", objavili su na Facebooku stranici Vatrogasci 193.

Zbog nesreće je za sav promet bila zatvorena i državna cesta D8.

