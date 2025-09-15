FILMSKA SCENA /

Lopov ukrao luksuzni BMW s parkirališta benzinske postaje

Foto: Riportal

U subotu navečer lopov je ukrao BMW s parkirališta benzinske

15.9.2025.
10:22
danas.hr
Riportal
U subotu navečer, između 22 i 23 sata, na Slavonskoj aveniji na području Peščenice odvijala se prava filmska scena - nepoznati muškarac ukrao je luksuzni BMW s parkirališta benzinske postaje. Potvrdila je to zagrebačka policija.

Automobil je bio u vlasništvu 48-godišnjeg muškarca, a šteta se procjenjuje na vrtoglavih 65.000 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem i ukradenim vozilom.

