Lopov ukrao luksuzni BMW s parkirališta benzinske postaje

U subotu navečer, između 22 i 23 sata, na Slavonskoj aveniji na području Peščenice odvijala se prava filmska scena - nepoznati muškarac ukrao je luksuzni BMW s parkirališta benzinske postaje. Potvrdila je to zagrebačka policija.

Automobil je bio u vlasništvu 48-godišnjeg muškarca, a šteta se procjenjuje na vrtoglavih 65.000 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem i ukradenim vozilom.

