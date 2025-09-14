Pao s balkona i poginuo, policija objavila detalje horora u Dubravi

Nakon pada s balkona smrtno je stradao 40-godišnji muškarac. Nesretan slučaj dogodio se u noći s petka na subotu u Višnjevačkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi, priopćili su iz PU zagrebačke.

Kako se navodi u izvješću, muškarac je konzumirao alkoholna pića na neograđenom balkonu. Pretpostavlja se da je u jednom trenutku, pod utjecajem alkohola, izgubio ravnotežu i pao s visine od otprilike 280 centimetara na betonsku podlogu dvorišta.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.