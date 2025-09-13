Pijani vozač (23) bez dozvole izazvao kaos: Teško ozlijeđeno dijete!

Dvije su osobe ozlijeđene, od kojih je jedno dijete, u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 20 sati u Ulici kralja Tomislava u Novoj Kapeli u blizini Starog Petrovog sela.

Kako je navela policija, 23-godišnjak je vozio pod utjecajem alkohola (1,85 promila) iako to nije smio jer mu je vozačka dozvola bila poništena. Ispred njega vozila je žena koja je usporavala jer je ispred nje bio automobil koji je skretao ulijevo.

Automobil koji je skretao vozila je 42-godišnjakinja, nazadnjem sjedalu bilo je dijete (2015. godište). U tom trenutku uslijedio je kobni potez 23-godišnjeg pijanov gozača.

Naime, on nije primijetio da vozačica ispred njega usporava nego je skrenuo u traku suprotnog smjera te je udario u automobil 42-godišnjakinje s kojom je u automobilu bilo i dijete. "U prometnoj nesreći teže je ozlijeđen maloljetnik, kojem je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 42-godišnjakinja lakše ozlijeđena, te je nakon pružene liječničke pomoći puštena kući", objavila je policija.

Od 23-godišnjaka i 42-godišnjakinje su uzeti potrebni uzorci radi analize na prisutnost alkohola u organizmu.

"Policijski službenici protiv 23-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu", naveli su iz policije.

