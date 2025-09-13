Pijan i drogiran autom pokosio Njemicu! Pa pokušao pobjeći, sustigao ga građanin

Teška prometna nesreća dogodila se u petak na području Fažane, u kojoj je poginula 73-godišnja žena iz Njemačke. Na nju je naletio vozač (23) pod utjecajem alkohola i droga, koji je nakon nesreće pokušao pobjeći.

Kako je izvijestila PU istarska, nesreća se dogodila oko 10.50 sati na županijskoj cesti 5115, kada je 23-godišnji državljanin Srbije, vozeći automobil slavonskobrodskih registracija iz smjera Fažane prema Peroju, zbog neprilagođene brzine te pod utjecajem opijata izgubio nadzor nad vozilom.

"Automobil je prvo skrenuo na meki teren, a potom je u zanošenju prešao na lijevu stranu ceste i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja Njemica. Od siline udarca, žena je odbačena na poklopac motora, a potom je pala na kolnik", stoji u policijskom izvješću.

Žena umrla u bolnici, vozač uhićen

Policija je objavila da vozač nakon što je izazvao nesreću, nije se zaustavio kako bi pružio pomoć teško ozlijeđenoj ženi, već je nastavio voziti.

"U daljnjem bijegu spriječio ga je građanin koji se zatekao na mjestu događaja, sustigao ga i zadržao do dolaska policije. Prilikom zaustavljanja, 23-godišnji vozač je i sam zadobio ozljede, čija težina zasad nije utvrđena. Testiranja su pokazala da je mladić vozio s 1.32 promila alkohola u krvi, a bio je pozitivan i na test na droge. Kod sebe je imao i vrećicu s 0.1 grama kokaina", priopćila je PU istarska.

Njemačka državljanka je s teškim ozljedama prevezena u pulsku bolnicu, gdje je u poslijepodnevnim satima preminula. Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

"Vozač automobila je uhićen zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja bit će priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske", dodaju iz policije.

