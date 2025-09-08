Užas u Splitu: Mladići prebili muškarca pa se razbježali po gradu, policija ih ubrzo uhitila

Na području Turske kule u Splitu u subotu 6. rujna, oko ponoći dogodila se tučnjava. Više osoba fizički je napalo muškarca.

Kako je izvijestila policija, na mjestu događaja bio je napadnuti muškarac (32) s vidljivim ozljedama glave i ruke. Prevezen je u KBC Split, gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma nosne kosti s pomakom, nagnječenja rebara te više površinskih ozljeda.

Počinitelji pobjegli u smjeru Ulice Hrvatske mornarice. "Brzim operativnim radom i reakcijom policijskih službenika, svi osumnjičeni počinitelji uhićeni su unutar nekoliko minuta od dojave. Nedaleko od mjesta događaja policija je zaustavila osobni automobil u kojem su se nalazila trojica maloljetnika, dok je četvrti osumnjičeni zatečen u taksi vozilu", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Osumnjičeni pušteni na slobodu

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako su četvorica mladića, u dobi od 16 do 22 godine, prekrivenih glava kapuljačama, fizički nasrnula na oštećenog kojega su, nakon što je pao na tlo, udarali nogama u predjelu glave i tijela, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

"Svi osumnjičeni su 6. rujna predani pritvorskom nadzorniku PU splitsko-dalmatinske, a tijekom 7. rujna privedeni su na nadležno državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz čl. 118. st. 1. Kaznenog zakona. Sudac istrage je nakon saslušanja 7. rujna 2025. godine osumnjičene pustio na slobodu i odredio im mjere opreza zabrane približavanja oštećenom te obvezno javljanje u policijsku postaju", kažu još u policiji.

