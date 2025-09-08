Prometna nesreća u Karlovcu! Slupano vozilo Hitne, stradala pješakinja: 'Vidjela sam crnu vreću u jarku...'

Teška prometna nesreća dogodila se u Karlovcu. Čitateljica Net.hr-a javila nam se i rekla da na izlazu iz Karlovca je slupano vozilo Hitne pomoći i da je policija na terenu.

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Kaportal

"Nečija tenisica je na cesti par metara dalje. Vidjela sam crnu vreću u jarku pored pa vjerujem da ima mrtvih", poručila je.

Policija je potvrdila da je oko 10.00 sati na DC-1 u Karlovcu, u Zagrebačkoj ulici došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo vozilo Hitne medicinske pomoći, osobno vozilo i pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala. Promet se odvija jednom prometnom trakom", poručili su.

U tijeku je očevid.

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Kaportal

Poslala nam je i snimku s mjesta događaja koju možete pogledati na vrhu članka.