ČITATELJICA POSLALA SNIMKU /

Prometna nesreća u Karlovcu! Slupano vozilo Hitne, stradala pješakinja: 'Vidjela sam crnu vreću u jarku...'

U tijeku je policijski očevid

8.9.2025.
10:44
danas.hr
Čitateljica Net.hr
Teška prometna nesreća dogodila se u Karlovcu. Čitateljica Net.hr-a javila nam se i rekla da na izlazu iz Karlovca je slupano vozilo Hitne pomoći i da je policija na terenu.

Foto: Čitateljica Net.hr
Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Kaportal
Foto: Kaportal

"Nečija tenisica je na cesti par metara dalje. Vidjela sam crnu vreću u jarku pored pa vjerujem da ima mrtvih", poručila je. 

Policija je potvrdila da je oko 10.00 sati na DC-1 u Karlovcu, u Zagrebačkoj ulici došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo vozilo Hitne medicinske pomoći, osobno vozilo i pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala. Promet se odvija jednom prometnom trakom", poručili su.

U tijeku je očevid. 

Foto: Čitateljica Net.hr
Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Kaportal
Foto: Kaportal

Poslala nam je i snimku s mjesta događaja koju možete pogledati na vrhu članka.

