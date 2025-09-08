UŽAS U KURŠANCU /

Pijan udario glavom djelatnika hitne pomoći, policija otkrila detalje suludog napada u Međimurju

Pijan udario glavom djelatnika hitne pomoći, policija otkrila detalje suludog napada u Međimurju
Foto: Matija Habljak/pixsell, ilustracija

U trenutku kada mu je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci (veća posjekotina zadobivena prilikom pada na čašu) udario ga je glavom u njegovu glavu

8.9.2025.
10:59
danas.hr
Matija Habljak/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pod utjecajem alkohola 27-godišnjak je fizički napao 22-godišnjeg djelatnika tima hitne medicinske pomoći. Incident se dogodio u petak u 21:45 sati u Kuršancu dok je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci 27-godišnjaka.

"Osumnjičeni je pod utjecajem alkohola u petak, 5. rujna u 21:45 sati u Kuršancu, Cvjetnoj ulici, udario 22-godišnjeg djelatnika tima hitne medicinske pomoći.

U trenutku kada mu je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci (veća posjekotina zadobivena prilikom pada na čašu) udario ga je glavom u njegovu glavu, nakon čega je 22-godišnjak prestao s pružanjem pomoći, dok se osumnjičeni udaljio iz vozila hitne medicinske pomoći. U događaju 22-godišnji djelatnik tima hitne medicinske pomoći nije zadobio ozljede.

Protiv osumnjičenog 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", priopćili su iz međimurske policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija apelira na građane koji su prevareni piramidalnom shemom da se jave

Hitna PomoćPu MeđimurskaFizicki Napad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U KURŠANCU /
Pijan udario glavom djelatnika hitne pomoći, policija otkrila detalje suludog napada u Međimurju