Pijan udario glavom djelatnika hitne pomoći, policija otkrila detalje suludog napada u Međimurju

Pod utjecajem alkohola 27-godišnjak je fizički napao 22-godišnjeg djelatnika tima hitne medicinske pomoći. Incident se dogodio u petak u 21:45 sati u Kuršancu dok je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci 27-godišnjaka.

"Osumnjičeni je pod utjecajem alkohola u petak, 5. rujna u 21:45 sati u Kuršancu, Cvjetnoj ulici, udario 22-godišnjeg djelatnika tima hitne medicinske pomoći.

U trenutku kada mu je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci (veća posjekotina zadobivena prilikom pada na čašu) udario ga je glavom u njegovu glavu, nakon čega je 22-godišnjak prestao s pružanjem pomoći, dok se osumnjičeni udaljio iz vozila hitne medicinske pomoći. U događaju 22-godišnji djelatnik tima hitne medicinske pomoći nije zadobio ozljede.

Protiv osumnjičenog 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", priopćili su iz međimurske policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija apelira na građane koji su prevareni piramidalnom shemom da se jave