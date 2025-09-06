Policija otkrila zašto je izbila masovna tučnjava u Puli: Mladić (27) teško ozlijeđen

Šest osoba je ozlijeđeno, jedna među njima teško, u tučnjavi na pulskoj gradskoj tržnici u petak navečer, izvijestila je istarska policija, a gradonačelnik Pule Peđa Grbin osudio je taj događaj te dodao da Grad Pula neće tolerirati nasilje.

Prema informacijama iz policije, 27-godišnjak je teško ozlijeđen, a ostali sudionici tučnjave lakše kad je, kako se doznaje, izbila svađa između radnika koji su postavljali mreže protiv golubova u natkrivenom dijelu tržnice i predstavnika zakupaca prostora.

Na mjestu događaja interveniralo je desetak policajaca te tri ekipe Hitne medicinske pomoći. "Do sada je utvrđeno da se zbog nesuglasica oko postavljanja skele fizički sukobilo šest osoba, odnosno 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, 59-godišnjak i 69-godišnjak s jedne strane te 59-godišnjak, 27-godišnjak i 23-godišnjak s druge strane. U događaju je 27-godišnjak teško ozlijeđen dok su ostali sudionici događaja lakše ozlijeđeni", izvijestili su iz policije koja provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja.

Oglasio se Grbin

"Grad Pula najoštrije osuđuje ovaj događaj i smatra potpuno neprihvatljivim svaki oblik nasilja. Nažalost, jednom takvom činu svjedočili smo jučer na pulskoj Gradskoj tržnici", istaknuo je u priopćenju gradonačelnik Pule Peđa Grbin i dodao da će nakon kriminalističkog istraživanja, odnosno zaprimanja službenih informacija od nadležnih tijela, odlučiti o daljnjim koracima.

Naglasio je da kršenje zakona, a posebno ono koje uključuje nasilje, Grad Pula neće tolerirati.

