Policajac napadnut u Vukovaru! Pijani muškarac ga udarao rukama, pao je niz stepenice

Policajac je u srijedu napadnut tijekom intervencije u Vukovaru.

Sve je počelo nakon što je policiji u 20.18 sati stigla dojava o spaljivanju korova bez nadzora u dvorištu obiteljske kuće u Vukovaru. Nakon što su policajci stigli na mjesto događaja, vidjeli su da pripadnici JVP Vukovar ne mogu ugasiti požar jer ih je u tome sprječavao 45-godišnji vlasnik obiteljske kuće. Na kraju je požar kantama vode ugasio 42-godišnjak, drugi vlasnik kuće.

Dok su pokušavali utvrditi činjenično stanje, 45-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policajce. S obzirom na to da se oglušio kad su mu rekli da prestane i upozorili da će prema njemu primijeniti silu, policajci su prema njemu primijenili sredstvo prisile - tjelesnu snagu. Tada se u priču uključio 42-godišnjak koji je krenuo vrijeđati i omalovažavati policajce pa potom napao jednog od njih - udario ga je rukama u tijelo nakon čega je policajac pao niz stepenište na tlo dvorišta.

Bili pijani

Policija je alkotestiranjem potvrdila da su oba vlasnika kuće bila pijana. "Nad obojicom su uporabljena sredstva za vezivanje te su privedeni u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Alkotestiranjem 42-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola od 1,66 g/kg, a 45-godišnjaku 1,45 g/kg", istaknula je Policijska uprava vukovarsko-srijemska u priopćenju.

"Obojici su ponaosob uručeni prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, dok se 42-godišnjaka sumnjiči za počinjenje kaznenog djela Napad na službenu osobu. Uz naredbu 45-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, dok je 42-godišnjak 4. rujna uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, 42-godišnjaku je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana te je predan u Zatvor u Osijeku", dodali su iz policije.

Ozlijeđeni policajac zatražio je liječničku pomoć u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Brutalan napad na policajku

Podsjetimo, Sindikat policije reagirao je na brutalni napad na policajku u Trogiru koji se dogodio u ponedjeljak. Policajku je napao 59-godišnjak kojeg je zaustavila dok je bez kacige vozio moped po nogostupu i u zabranjenom smjeru.

"Odbio je dati osobne dokumente, verbalno ju je vrijeđao, odgurnuo u zid, nekoliko puta udario i u jednom trenutku uzeo njezin službeni sprej i uporabio ga protiv nje", ispričao je Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost u četvrtak u razgovoru za RTL Danas.

"Policijska službenica postupala je profesionalno, uporabila je sredstva prisile kako bi spriječila daljnji napad na sebe i time stavila situaciju pod kontrolu. Počinitelj je vrlo brzo bio uhićen i protiv njega je određen istražni zatvor. Policijska službenica zadobila je lakše tjelesne ozljede. Ovdje moramo osuditi svaki oblik verbalnog i fizičkog napada na policijske službenike, a u konkretnom slučaju pohvaliti hrabro i profesionalno postupanje službenice", dodao je Barić.

Sindikat je istaknuo da taj napad nije izolirani slučaj već epidemija, a od suda i tužiteljstva očekuju brzu i strogu kaznu.

