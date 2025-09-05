Teška prometna nesreća na A3: Prevrnuo se auto, dvije osobe u završile u bolnici

Na autocesti A3 u petak ujutro dogodila se prometna nesreća, javlja Policijska uprava brodsko-posavska.

Kako je izvijestila policija, u 8.12 sati došlo je do prevrtanja osobnog automobila na sjevernom kolničkom traku, prije odmorišta Dragalić.

Dvije osobe prevezene su u bolnicu u Novoj Gradiški. U tijeku je očevid i više informacija bit će poznato nakon njegovog dovršetka.

