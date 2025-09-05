OČEVID U TIJEKU /

Teška prometna nesreća na A3: Prevrnuo se auto, dvije osobe u završile u bolnici

Foto: Luka Batelic/pixsell/ilustracija

Nesreća se dogodila na sjevernom kolničkom traku prije odmorišta Dragalić

5.9.2025.
10:18
danas.hr
Na autocesti A3 u petak ujutro dogodila se prometna nesreća, javlja Policijska uprava brodsko-posavska.

Kako je izvijestila policija, u 8.12 sati došlo je do prevrtanja osobnog automobila na sjevernom kolničkom traku, prije odmorišta Dragalić.

Dvije osobe prevezene su u bolnicu u Novoj Gradiški. U tijeku je očevid i više informacija bit će poznato nakon njegovog dovršetka. 

Autocesta A3Prometna Nesreća
