Teška prometna nesreća na A3: Prevrnuo se auto, dvije osobe u završile u bolnici

PRONAĐEN DIO TIJELA /
Mučan zločin u Tenji: Sud odredio pritvor muškarcu optuženom za teško ubojstvo supruge
Nesreća se dogodila na sjevernom kolničkom traku prije odmorišta Dragalić
Na autocesti A3 u petak ujutro dogodila se prometna nesreća, javlja Policijska uprava brodsko-posavska.
Kako je izvijestila policija, u 8.12 sati došlo je do prevrtanja osobnog automobila na sjevernom kolničkom traku, prije odmorišta Dragalić.
Dvije osobe prevezene su u bolnicu u Novoj Gradiški. U tijeku je očevid i više informacija bit će poznato nakon njegovog dovršetka.
POGLEDAJTE VIDEO: Suprug izveden iz kuće u kojoj je živjela žena u Tenji