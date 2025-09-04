Pregazio biciklista u Međimurju pa pobjegao, a sad ga pustili na slobodu?

Kako neslužbeno doznaje eMedjimurje, državljanin BiH, koji je u noći s ponedjeljka na utorak pregazio muškarca iz Čehovca i pobjegao s mjesta nesreće, odnosno, nije pružio pomoć unesrećenom, pušten je na slobodu od strane državnog odvjetništva.

Isti portal iz neslužbenih izvora saznaje kako je državljaninu zabranjeno od strane odvjetništva da napušta Republiku Hrvatsku te mu je oduzeta vozačka dozvola.

Podsjetimo, sumnja se kako državljanin BiH u ponedjeljak, 1. rujna nešto poslije 20 sati na lokalnoj cesti između Cirkovljana i Preloga (prometnica uz drenažni kanal akumulacijskog jezera HE Dubrava), izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 42-biciklist, Mladen Mesarek iz Čehovca.

Nakon nesreće osumnjičeni je napustio mjesto događaja, a da stradalom nije pružio pomoć.

Svega nekoliko sati nakon dojave o pronalasku mrtvog tijela bicikliste, koja je stigla u jutarnjim satima u utorak, prvenstveno policijski službenici Postaje prometne policije Čakovec, ali i policijski službenici Policijske uprave međimurske, pokrenuli su opsežne mjere traganja za odbjeglim vozačem.

Policijske aktivnosti ubrzo su rezultirale uhićenjem 42-godišnjeg vozača kombija na području Varaždina.

U trenutku nesreće osumnjičeni je upravljao kombi vozilom, zagrebačkih registarskih oznaka, iz smjera Cirkovljana u smjeru Preloga. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio gustoći prometa (biciklist na cesti) i vidljivosti (noć) zbog čega je prednjim bočnim dijelom kombija naletio na stražnji dio bicikla kojim je ispred u istom smjeru, uz desni rub kolnika, upravljao 42-godišnji biciklist.

Uslijed siline naleta te udara biciklist i bicikl odbačeni su izvan kolnika u obližnje polje kukuruza. Teško ozlijeđeni biciklist preminuo na je mjestu događaja. U trenutku nesreće biciklist nije bio označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.

Protiv 42-godišnjeg vozača kombija zbog počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći, podnijela se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu koje je sada, navodno, odlučilo kako osumnjičeni ne mora ostati u pritvoru.

Kako je ova informacija neslužbena, eMedjimurje je poslalo upit Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.