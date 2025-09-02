Božinović presretan pozirao kraj tone kokaina, heroina i trave prije nego što je nestala u plamenu

U pećima našičke tvrtke "Nexe" u utorak je spaljeno oko tri tone droge koja je zaplijenjena u kriminalističkim istraživanjima, najvećim dijelom tijekom 2023. godine, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 41 milijun eura.

Spaljeno je 2,4 tone marihuane i hašiša, 166 kilograma kokaina, 92 kilograma amfetamina, 42 kilograma heroina i drugih narkotika.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o drugom spaljivanju droge ove godine, a ukupno će biti uništeno oko pet tona različitih droga, čija se vrijednost na ilegalnom narko-tržištu procjenjuje na 75 milijuna eura.

Ističe kako hrvatska policija u suzbijanju droga primjenjuje interdisciplinarni pristup, a na međunarodnoj razini je partner najvećim svjetskim policijskim organizacijama u akcijama koje dovode do velikih zapljena i razbijanja zločinačkih organizacija.

Činjenica da smo regionalno središte za američku DEA-u i nadležnu britansku službu te da smo u svakodnevnom kontaktu s Europolom i drugim policijama govori o intenzitetu toga posla, kaže Božinović.

'Suzbijanje droga jedan od prioriteta u radu policije'

Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona iz 2013. rekao je da "analize pokazuju kako ne možemo biti zadovoljni učincima toga zakona". Stoga ćemo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa razmotriti koju i kakvu razinu poruke, kada govorimo ne samo o specijalnoj, nego i generalnoj prevenciji, šaljemo hrvatskim građanima i javnosti, ocijenio je Božinović.

Na upit novinara je li točno da je tvrtka "Nexe" izgubila licencu za spaljivanje droga te da je ovo zadnje spaljivanje pod važećim dozvolama Božinović je rekao kako za to ne zna, ali da su do sada dobro surađivali, jer je ovo vjerojatno jedini pogon koji je mogao biti angažiran za ovu osjetljivu operaciju.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da će suzbijanje droga ostati jedan od prioriteta u radu policije, a da posljednjih godina svjedočimo uspjesima u razotkrivanju različitih kriminalnih skupina.

Pratimo sudske predmete i ishode kaznenih i prekršajnih prijava. Što se tiče kaznenih predmeta u zadnjih pet godina analizirali smo pravomoćne presude i moram reći da se u velikoj većini slučajeva donose uvjetne osude pa smatram da se tako ne ostvaruje generalna prevencija, jer imamo recidiviste, koje po nekoliko puta prijavljujemo za kaznena djela, istaknuo je Milina.

U prvih sedam mjeseci 2025. oko sedam tisuća zapljena droge

Podsjeća da je policija tijekom turističke sezone imala posebnu skupinu koja je radila na raznim glazbenim festivalima te da je prosječno bilo uhićivano oko 100 osoba po festivalu.

Voditelj službe kriminaliteta droga u PNUSKOKU Dražen Rastović izvijestio je da je u prvih sedam mjeseci ove godine policija imala oko sedam tisuća zapljena droge, što je 12 posto više, nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, a očekuje se da će do kraja godine zabilježiti rekordnih više od 12 tisuća zapljena.

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Željko Petković ocijenio je kako je najvažnije da ova droga nije stigla na hrvatske ulice, posebice jer je posljednjih godina u Europi ponuda droga sve veća i raznovrsnija, što, osim za policiju, predstavlja izazov i stručnjacima za javno zdravstvo.

Možemo reći da je u Hrvatskoj oko 25 posto populacije probalo neku od droga, najčešće se radi o kanabisu, a zadnje populacijsko istraživanje pokazalo je da je došlo do stabilizacije trenda rasta konzumacije droga, dodao je Petković.