Tragična nesreća u Puli: Vozaču (73) pozlilo, zabio se u četiri vozila pa preminuo

Smrtno je stradao 73-godišnjak iz Valbandona kojemu je u četvrtak na Fažanskoj cesti u Puli pozlilo za vrijeme vožnje te je pritom udario u tri automobila koja su dolazila iz suprotnog smjera i u jedno parkirano vozilo, izvijestila je u petak istarska policija.

Nesreća se dogodila oko 12.05 sati u naselju Štinjan kada je 73-godišnjak upravljao automobilom pulske registracijske oznake kolnikom Fažanske ceste te mu je dolaskom do raskrižja s Ulicom Šurida pozlilo za vrijeme vožnje.

Uslijed toga vozač automobila izgubio je svijest, automobilom je skrenuo ulijevo i udario u tri vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera te u jedno parkirano vozilo.

Drugi sudionici u prometu pokušali su pomoći 73-godišnjaku te su ga reanimirali do dolaska hitne medicinske pomoći, kada su postupanje preuzeli zdravstveni djelatnici, no unatoč tome, muškarac je preminuo. Nitko od drugih sudionika nesreće nije stradao, kažu u policiji.

Dio Fažanske ceste je od 12.25 do 14.55 bio je zatvoren te se promet odvijao obilaznim pravcima.

