TRGOVINA LJUDIMA I PROSTITUCIJA /

Kolumbijac svodnik pao u Splitu: Dovodio strankinje, policija objavila kako je 'operirao'

Kolumbijac svodnik pao u Splitu: Dovodio strankinje, policija objavila kako je 'operirao'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 41-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku

5.9.2025.
12:29
Hina
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Splitska policija uhitila je 41-godišnjeg Kolumbijca osumnjičenog za kaznena djela trgovanja ljudima i prostitucije na štetu svoje tri sunarodnjakinje, neslužbeno u dvadesetim godinama, koje je podvodio, uzimao im novac i ograničavao kretanje.

Policija sumnja da je do početka rujna ove godine, iskoristivši lošu financijsku situaciju svojih žrtava, prevarom i obmanom organizirao njihov dolazak u Hrvatsku s namjerom da ih vrbuje za prostituciju.

Na području Splita više je puta mijenjao adrese stanova u kojima su žene pružale seksualne usluge, a pritom je zadržavao veći dio zarađenog novca.

Također im je, kako bi zadržao nadzor, oduzeo putovnice i ograničavao slobodu kretanja te svakodnevno slobodno vrijeme.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 41-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuće: Nova snimka premlaćivanja s hrvatske obale. Mlatila ga trojica, priveden i pretučeni Ukrajinac 

SplitProstitucijaTrgovanje Ljudima
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRGOVINA LJUDIMA I PROSTITUCIJA /
Kolumbijac svodnik pao u Splitu: Dovodio strankinje, policija objavila kako je 'operirao'