Kolumbijac svodnik pao u Splitu: Dovodio strankinje, policija objavila kako je 'operirao'

Splitska policija uhitila je 41-godišnjeg Kolumbijca osumnjičenog za kaznena djela trgovanja ljudima i prostitucije na štetu svoje tri sunarodnjakinje, neslužbeno u dvadesetim godinama, koje je podvodio, uzimao im novac i ograničavao kretanje.

Policija sumnja da je do početka rujna ove godine, iskoristivši lošu financijsku situaciju svojih žrtava, prevarom i obmanom organizirao njihov dolazak u Hrvatsku s namjerom da ih vrbuje za prostituciju.

Na području Splita više je puta mijenjao adrese stanova u kojima su žene pružale seksualne usluge, a pritom je zadržavao veći dio zarađenog novca.

Također im je, kako bi zadržao nadzor, oduzeo putovnice i ograničavao slobodu kretanja te svakodnevno slobodno vrijeme.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 41-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

