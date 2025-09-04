Zamjenik šefa policije iznio detalje brutalnog napada na policajku: 'Moramo ju pohvaliti'

Sindikat policije reagirao je na napad na policajku u Trogiru koji se dogodio u ponedjeljak.

Zbog vulgarnog vrijeđanja i fizičkog napada na policajku određen je jednomjesečni istražni zatvor 59-godišnjem napadaču. Zaustavila ga je dok je bez kacige, po nogostupu i u zabranjenom smjeru vozio motocikl. Sindikat podsjeća da taj napad nije izolirani slučaj već epidemija. Od suda i tužiteljstva očekuju brzu i strogu kaznu, kao jasnu poruku da se napad na policajca tretira kao napad na državu.

Više o napadu, ali i drugim temama razgovarali smo s Damirom Barićem, zamjenikom glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.

O pucnjavi kraj Zadra

Barić se osvrnuo na pucnjavu kraj Zadra u kojoj je ranjen vlasnik luksuznog autosalona. "Oko 12.30 sati dobili smo dojavu o uporabi vatrenog oružja na području Briševa. Vrlo brzo došli smo na lice mjesta, stavili počinitelja pod nadzor, uhitili ga. Hitna medicinska pomoć pružila je pomoć ranjenoj osobi na licu mjesta, zbrinuta je u zadarskoj općoj bolnici. U cilju je očevid s ciljem da rasvijetlimo sve okolnosti ovog teškog kaznenog djela", ispričao je Barić.

Foto: Rtl Danas

Motiv se još uvijek ne zna, a Barić napominje da građani ne trebaju strahovati: "Mogu biti apsolutno mirni, s punim povjerenjem u policiju. S obzirom na tijek očevida, siguran sam da ćemo vrlo brzo imati rasvijetljene sve okolnosti ovog teškog kaznenog djela".

'Brutalan verbalni i fizički napad'

Zatim smo pitali što se točno dogodilo o slučaju ozlijeđene policajke. "Policijska službenica prilikom redovne ophodnje bila je izložena brutalnom verbalnom i fizičkom napadu. Zaustavila je muškarca koji se vozio na mopedu bez kacige po nogostupu i suprotnom smjeru. Odbio je dati osobne dokumente, verbalno ju je vrijeđao, odgurnuo u zid, nekoliko puta udario i u jednom trenutku uzeo njezin službeni sprej i uporabio ga protiv nje", ispričao je Barić.

"Policijska službenica postupala je profesionalno, uporabila je sredstva prisile kako bi spriječila daljnji napad na sebe i time stavila situaciju pod kontrolu. Počinitelj je vrlo brzo bio uhićen i protiv njega je određen istražni zatvor. Policijska službenica zadobila je lakše tjelesne ozljede. Ovdje moramo osuditi svaki oblik verbalnog i fizičkog napada na policijske službenike, a u konkretnom slučaju pohvaliti hrabro i profesionalno postupanje službenice", nastavio je naš sugovornik.

Kako izgleda statistika

Na pitanje koliko su česti napadi na policajce, Barić poručuje: "Bitno je razlikovati dvije situacije - jedno je prisila prema policijskim službenicima, drugo je napad. U konkretnom slučaju radi se o prisili. Kada govorimo o napadu, to je situacija u kojoj počinitelj napadne policijskog službenika koji nije postupao prema njemu. Imamo situaciju počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Policijska službenica postupala je prema osobi koja je svojim ponašanjem onemogućavala nju u provedbi službene radnje. Najčešće se u praksi događa da se počinitelji ponašaju vrlo agresivno i vrlo često pod utjecajem alkohola i droga. Kaznena djela prisile vrlo su često, gotovo se događaju na dnevnoj bazi i zabrinjavajući je rast".

"Ako pogledamo 2022. godinu, imali smo evidentirano 172 takva kaznena djela. U 2023. godini 203, a u 2024. 341 kazneno djelo. Zabrinjavajući je porast prekršaja iz domene vrijeđanje i omalovažavanje službenih osoba. Primjerice, 2022. godine imali smo 1.742 prekršaja, 2023. 1.896, a 2024. 2.077 prekršaja", dodao je Barić.

Pitali smo je li zadovoljan s kaznama i treba li se tu nešto mijenjati. "Očekujemo i od pravosuđa da svojim odlukama pošalje jasnu poruku prema počinitelju, da je svaki oblik verbalnog vrijeđanja i fizičkog napada na policajce apsolutno neprihvatljiv. Ako pogledate iz prekršajne domene prekršaje vrijeđanje i omalovažavanje službenih osoba, propisana je novčana kazna 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora za 30 dana. U praksi imamo situaciju da su počinitelji uglavnom kažnjeni minimalnim novčanim kaznama, kazne zatvora vrlo su rijetke. Najoštrije moramo osuditi svaki oblik svaki oblik verbalnog i fizičkog napada na policijske službenike jer je to zapravo napad na sigurnosni sustav. Očekujemo veliku podršku i razumijevanje građana s obzirom na to smo u funkciji njihove sigurnosti", zaključio je Barić.