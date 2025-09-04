Monstruozan zločin u Tenji: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo žene pred sucem istrage

Osumnjičeni za ubojstvo u Tenji doveden je u četvrtak poslijepodne na Županijski sud u Osijeku pred suca istrage na ispitivanje i odlučivanje o određivanju istražnog zatvora.

Podsjetimo, u Tenji kod Osijeka pronađeni su ostaci žene u septičkoj jami obiteljske kuće. Za njom se tragalo mjesec dana, a suprug je na pretragu dvorišta došao u lisicama.

Policija je potvrdila da su uhitili muškarca te da je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu za kazneno djelo "teško ubojstvo ženske osobe".

Pronađen samo dio tijela?

U srijedu oko podne policija je na mjesto događaja dovela supruga nestale žene, kojeg su na pretrazi zadržali više od četiri sata. Pretres je počeo još u utorak.

Trag da je tijelo sakriven baš na adresi na kojoj su živjeli istražitelji su dobili nakon što je bagerom prokopano dvorište i neslužbeno se doznaje da je pronađen samo dio tijela nestale.

"Forenzičari su bili jučer. Čula sam da je bio ukop i da su nešto u crnoj vreći iznosili, ali nisam vidjela što", priča nam Rada iz Tenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Suprug nestale žene iz Tenje izveden na Županijski sud u Osijeku