SMJENA NA VRHU /

Damir Trut više nije šef Civilne zaštite: Stiže novi čovjek

Damir Trut više nije šef Civilne zaštite: Stiže novi čovjek
Foto: Pool

Dugogodišnjem ravnatelju Civilne zaštite istekao je mandat

4.9.2025.
17:00
Hina
Pool
Vlada je, na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak, razriješila ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite  Damira Truta zbog isteka mandata, a Nevenu Karasu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja, do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci. 

Kako se navodi u Vladinu priopćenju, Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju, do imenovanja ravnatelja te Uprave, a najduže do šest mjeseci. 

Također, kada je riječ o kadrovskim pitanjima, Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.

Maja Lebarović imenovana je tajnicom Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.

Damir Trut više nije šef Civilne zaštite: Stiže novi čovjek
Foto: Rtl Danas
Damir TrutRazrijesenjeVladaCivilna Zaštita
Damir Trut više nije šef Civilne zaštite: Stiže novi čovjek