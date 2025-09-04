Hitna ide u prosvjed za staž: 'Nedopustivo da je na čelu osoba koja ne drži do nas'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'VRATITE NAM BENEFICIJE' /

Zaposlenici hitne medicinske pomoći prvog listopada organiziraju prosvjed! Traže beneficirani radni staž, ali i jednu smjenu. Štrajk nije opcija jer ljudski životi ne mogu čekati.

Ako prosvjed ostane jedini izbor, hitnjaci će se okupiti ispred krovnog zavoda i pješačiti do Markova trga, kao što su učinili prije tri godine.

Otkrivamo i ima li šefica Hitne i dalje povjerenje ministrice zdravstva. Više pogledajte u prilogu