Austrijanka u Zagrebu pomagala pri porodu blizanaca, jedna beba umrla: Policija ju je uhitila
Osumnjičena 69-godišnjakinja završila je u pritvoru
Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad Austrijankom (69) koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo "Nesavjesno liječenje" iz članka 181. Kaznenog zakona.
Sumnja se da je Austrijanka u noći na petak u svojstvu međunarodno ovlaštene primalje u stanu pomagala 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca. Nažalost, jedno je dijete preminulo.
Završila u pritvoru
Policija je prvo uhitila 69-godišnjakinju i privela na kriminalističko istraživanje.
Nakon dovršetka istraživanja, osumnjičena je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.
