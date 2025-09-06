Austrijanka u Zagrebu pomagala pri porodu blizanaca, jedna beba umrla: Policija ju je uhitila

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad Austrijankom (69) koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo "Nesavjesno liječenje" iz članka 181. Kaznenog zakona.

Sumnja se da je Austrijanka u noći na petak u svojstvu međunarodno ovlaštene primalje u stanu pomagala 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca. Nažalost, jedno je dijete preminulo.

Završila u pritvoru

Policija je prvo uhitila 69-godišnjakinju i privela na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršetka istraživanja, osumnjičena je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila rezultate velike akcije: Zabilježeni promili alkohola zvuče nestvarno