Vozač (93) skrivio nesreću u Benkovcu u kojoj je poginula žena: Zabio se u motokultivator

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Nesreća se dogodila u petak oko 9.15 sati, 93-godišnji vozač automobila zadarskih registarskih oznaka nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti pa je prednjim desnim dijelom vozila udario u stražnji lijevi dio motokultivatora s prikolicom

6.9.2025.
11:24
Hina
Goran Kovacic/pixsell
U zadarskoj Općoj bolnici u petak navečer preminula je 73-godišnja žena koja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći motokultivatora i osobnog automobila istog dana ujutro u Benkovcu, izvijestila je u subotu zadarska policija.

Nesreća se dogodila u petak oko 9.15 sati, 93-godišnji vozač automobila zadarskih registarskih oznaka nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti pa je prednjim desnim dijelom vozila udario u stražnji lijevi dio motokultivatora s prikolicom, kojim je upravljao 77-godišnjak.

Ispali u prevrtanju

Od siline udara motokultivator se prevrnuo na bok, a prikolica se odvojila i udarila u kameni zid. U prevrtanju su na kolnik ispali 77-godišnji vozač i 73-godišnja putnica koji su zbog teških ozljeda primljeni u zadarsku Opću bolnicu.

Vozač automobila je uhićen te se protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, izvijestila je zadarska policija. 

