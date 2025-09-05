Suluda snimka bahate vožnje u Zagrebu: Manijak na skuteru pretjecao po punoj i napao vozača auta!

Vozač skutera u jutarnjim satima u srijedu snimljen je kako krši niz prometnih prekršaja dok zaobilazi kolonu vozila na zagrebačkom Maksimiru te kako nakon toga udara po retrovizoru automobila.

Snimku je na Facebooku objavila stranica Prometne zgode i nezgode. Isprva se vidi kako vozač pretječe po punoj crti neposredno prije pješačkog prijelaza. Bahata vožnja nastavila se i nakon što je je zaobišao kolonu.

Prvo je prišao vozaču crvenog automobila, za kojeg stranica navodi da je u starijim godinama te se počeo prepirati. Zatim je šakom odvalio po retrovizoru i nastavio vožnju kao da se ništa nije dogodilo.

'Prijaviti policiji'

Brojne korisnike Facebooka šokiralo je njegovo ponašanje. "Razbijanje tuđeg retrovizora - kazneno djelo. Prijaviti policiji i osiguranju, pa neka ga pravna služba osiguranja proganja za naknadu šteta", napisao je jedan korisnik.

"Utekao je kao miš iz ulja, zna da bi ga ugasilo da se zaustavio", "Majstore, samo je pitanje dana kad ćeš i ti u crnu kroniku", "Kreten", Ljudi si previše dopuštaju", nižu se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimke driftanja po Dubravi: Psihologinja objasnila o kakvom je profilu ljudi riječ