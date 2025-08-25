Osmero mrtvih u stravičnoj nesreći: Teško je gledati ono što je ostalo od vozila

U stravičnoj prometnoj nesreći u Indiji najmanje je osam osoba poginulo, a oko 43 ih je ozlijeđeno. Kamion je udario u traktor koji je prevozio hodočasnike, izvijestila je indijska policija. Nesreća se dogodila u sjevernoj indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh u ponedjeljak, javlja Times of India.

"Tri osobe su u teškom stanju na respiratoru", rekao je načelnik policije u distriktu Bulandšar, Dinesh Kumar Singh. Dvoje poginulih bili su djeca, dok je 12 ozlijeđenih koji su hospitalizirani mlađi od 18 godina, rekli su iz policije.

Nesreća se dogodila oko 2:10 sati ujutro, kada je kamion udario traktorsku prikolicu, što je uzrokovalo prevrtanje prikolice, rekao je Kumar Singh.

#UttarPradesh | In a tragic incident in Bulandshahr district, a truck collided with a tractor-trolley carrying pilgrims early Monday morning, resulting in the death of eight people and injuries to 43 others.



More details🔗https://t.co/iR8lXKzZaF #UttarPradesh #Bulandshahr… pic.twitter.com/a3eopD1URG — The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2025

Na prikolici traktora bilo 60 ljudi

"Traktorska prikolica prevozila je 61 osobu koja je putovala iz sela Rafatpur u distriktu Kasganj prema Jaharpeeru u Rajasthanu na hodočašće", rekao je Singh. Rekao je da su žrtve odvezene u bolnice, uključujući i privatnu ustanovu.

"Osam osoba je preminulo, a 43 su na liječenju. Troje ozlijeđenih su na respiratoru", dodao je Singh. Policija je izvijestila da je deset putnika prošlo s lakšim ozljedama, a od 43 ozlijeđene osobe, 12 je djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama