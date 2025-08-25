MEĐU POGINULIMA I DJECA /

Osmero mrtvih u stravičnoj nesreći: Teško je gledati ono što je ostalo od vozila

Osmero mrtvih u stravičnoj nesreći: Teško je gledati ono što je ostalo od vozila
Foto: Screenshot X

U stravičnoj prometnoj nesreći u Indiji najmanje je osam osoba poginulo, a oko 43 ih je ozlijeđeno

25.8.2025.
10:52
danas.hr
Screenshot X
U stravičnoj prometnoj nesreći u Indiji najmanje je osam osoba poginulo, a oko 43 ih je ozlijeđeno. Kamion je udario u traktor koji je prevozio hodočasnike, izvijestila je indijska policija. Nesreća se dogodila u sjevernoj indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh u ponedjeljak, javlja Times of India.

"Tri osobe su u teškom stanju na respiratoru", rekao je načelnik policije u distriktu Bulandšar, Dinesh Kumar Singh. Dvoje poginulih bili su djeca, dok je 12 ozlijeđenih koji su hospitalizirani mlađi od 18 godina, rekli su iz policije.

Nesreća se dogodila oko 2:10 sati ujutro, kada je kamion udario traktorsku prikolicu, što je uzrokovalo prevrtanje prikolice, rekao je Kumar Singh.

 

 

Na prikolici traktora bilo 60 ljudi

"Traktorska prikolica prevozila je 61 osobu koja je putovala iz sela Rafatpur u distriktu Kasganj prema Jaharpeeru u Rajasthanu na hodočašće", rekao je Singh. Rekao je da su žrtve odvezene u bolnice, uključujući i privatnu ustanovu.

"Osam osoba je preminulo, a 43 su na liječenju. Troje ozlijeđenih su na respiratoru", dodao je Singh. Policija je izvijestila da je deset putnika prošlo s lakšim ozljedama, a od 43 ozlijeđene osobe, 12 je djece.

