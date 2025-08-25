Pogledajte što juri prema Europi, Severe Weather upozorava: 'Moglo bi biti vrlo opasno'

Nestabilno vrijeme predviđa se diljem zapadne Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i Irske u sljedećih nekoliko dana, budući da će ostaci uragana Erin pogoditi Europu ovog tjedna.

Kako je objavio Severe Weather, nakon što je dosegao vrhunac jačine kategorije 5, Erin se kretao istočno od Sjeverne Amerike, a zatim se okrenuo prema Europi kao intenzivna posttropska ciklona. Sustav izaziva zabrinutost jer može izazvati vrlo opasne vremenske uvjete.

Ostaci uragana Erin ostat će intenzivni do ponedjeljka i utorka, s epicentrom zapadno od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Prije udara Erina, u Ujedinjenom Kraljevstvu temperatura bi mogla dosegnuti 30 °C u ponedjeljak prije početka kiše. Erin će donijeti i visoke valove.

De restanten van #orkaan #Erin naderen Europa. Het satellietbeeld spreekt boekdelen. Warm zeewater wordt richting het westen van Europa gestuwd. Voor de Lage Landen zorgt dit systeem voor tijdelijk warmer zomerweer. pic.twitter.com/7DDD1p3607 — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) August 25, 2025

Tijekom noći i utorka, ostaci uragana Erin donijet će vlažnije i vjetrovitije vrijeme u Irsku, Sjevernu Irsku, a zatim i u veći dio Ujedinjenog Kraljevstva.

U nedjelju se Erin, koji sada djeluje kao intenzivna posttropska ciklona, ​​nalazio zapadno od Irske i jugozapadno od Islanda u sjevernom Atlantiku. Satelitske snimke otkrile su njegovu impresivnu ciklonsku strukturu oko jezgre.

Nosi vjetrove jačine uragana

Analiza NOAA Ocean Prediction Center (OPC) otkrila je da ex-Erin još uvijek donosi vjetrove uraganske jačine.

Erin postupno kreće prema zapadnoj Europi i širi se dalje prema jugu-jugoistoku, donoseći potencijal za nepovoljne vremenske uvjete za sjeverno mediteransko područje krajem ovog tjedna.

Europu očekuje dinamičnije vrijeme do kraja kolovoza, koje će vjerojatno potrajati i do početka rujna.

Erin je bila prva oluja koja je dosegla snagu uragana ove atlantske sezone. Počela je kao tropski val 9. kolovoza, putujući prema zapadu preko središnjeg Atlantika, te se brzo pojačala u oluju 4. kategorije 16. kolovoza.

Dosegnuo jačinu uragana 5. kategorije

Ubrzo nakon toga, NOAA-ini lovci na uragane izvijestili su da je Erin ojačao do uragana 5. kategorije, s maksimalnom brzinom vjetra od 260 km/h i minimalnim središnjim tlakom od 915 mbara. Erin je zadržao ovaj intenzitet veći dio dana sve dok nije počela slabiti.

Uragan Erin, koji je ovog tjedna zahvatio Karibe i istočnu obalu SAD-a, također je pomogao u guranju toplog, tropskog zraka prema zapadnoj Europi, šireći se ovog vikenda u Irsku i Veliku Britaniju.

Sustav će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova jačine uragana uraganske jačine, dok će od sredine tjedna nadalje situacija postati nestabilnija, s jakim vjetrovima i povremenim jakim, grmljavinskim pljuskovima. Očekuje se da će kiša i vjetroviti uvjeti potrajati do kraja tjedna.

Probit će na kontinent sredinom tjedna

Međutim, Ex-Erin će ostati intenzivan do utorka prije nego što ciklon sazre i postupno se pomakne istočno-južno preko zapadne Europe. Nakon sredine tjedna, probiti će se dublje u kontinent.

Erin donosi i visoke valove zapadno od Irske od čak 10 do 12 metara.

Jedna stvar koju treba napomenuti u vezi s dubokim valom koji dolazi u zapadnu Europu je njegov potencijalno značajan utjecaj do kraja tjedna. Ono što postaje zabrinjavajuće je pojačanje mlazne struje gornjih slojeva, koja će se kretati prema jugu oko dubokog vala. Kao što je ranije spomenuto, sustav također ima podrijetlo tropske zračne mase.

To znači da će se snažni vjetrovi na višim razinama proširiti preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i alpskoj regiji. Regija ostaje u toplim uvjetima kasnog ljeta, nakon čega slijedi povijesna toplina Sredozemnog mora.

