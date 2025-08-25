Kamere ulovile trenutak obaranja vojnog helikoptera dronom: Poginulo najmanje 12 ljudi

Obaranje kolumbijskog helikoptera UH-60 Black Hawk nacionalne policije dronom u četvrtak najnovoji je pokazatelj rastuće osjetljivosti helikoptera na napade ovog tipa, piše The War Zone.

Iako se čini da je to prvi takav incident na zapadnoj hemisferi, taktiku je razvila Ukrajina za napad na ruske helikoptere i navodno se proširila i na Aziju.

Rušenje se dogodilo u trenutku kada vojske preispituju korisnost helikoptera zbog brojnih prijetnji, uključujući dronove.

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es… pic.twitter.com/PnI0XhA2QQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

Helikopter pogođen dronom dok je "pružao sigurnost časnicima koji sudjeluju u naporima za ručno iskorjenjivanje usjeva koke", izjavio je guverner Antioquie Andres Julian Rendon na X-u.

"Aktivirali smo bolničku mrežu i pomno pratimo ove vijesti, koje su toliko bolne za demokraciju i tužne za naše snage. U tom području djeluju disidenti FARC-a i Zaljevski klan."

Videozapis s mjesta događaja prikazuje helikoptere kako se polako približavaju zoni slijetanja. Iz kuta iz kojeg je video snimljen, slijetanje helikoptera i napad su nejasni, ali se čuje zvuk eksplozije i vidi se crnkastosivi dim kako se diže.

Este video, grabado por un campesino de la vereda Los Toros, en Amalfi, registró el instante en el que un helicóptero adscrito a la Dirección Antinarcóticos de la @policiadecolombia, se precipitó a tierra en medio de un ataque que habría sido obra de las "disidencias de las Farc… pic.twitter.com/23S9vaLkwD — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 21, 2025

Jedan video snimili napadači

Drugi video, za koji se navodi da su ga snimili napadači, prikazuje drugačiji pogled na posljedice napada. Međutim, nijedan od ovih videa jasno ne prikazuje metodu napada.

Terroristas celebran momentos después de derribar con drones un helicóptero, a su vez asesinan 12 policias y 2 perros anti narcóticos en Amalfi, Antioquia. pic.twitter.com/cZssWUDgvL — Patriota2.0 (@Jord1729) August 22, 2025

Najmanje 12 ljudi u helikopteru je poginulo. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro okrivio je za napad helikopterom, zajedno s napadom automobilom bombom na kolumbijsku vojnu bazu, disidentske frakcije sada nepostojeće gerilske skupine FARC, koje su odbacile mirovni sporazum iz 2016. o okončanju dugotrajnog unutarnjeg sukoba u kojem je u zemlji poginulo više od 450.000 ljudi.

Ovaj incident naglašava nekoliko uznemirujućih događaja, posebno u vezi s ranjivošću helikoptera na napade dronovima. Ta je zabrinutost izravno dovela do toga da je Južna Koreja otkazala višemilijardni ugovor o kupnji 36 jurišnih helikoptera AH-64E Apache Guardian.

Yu Yong-weon, član Nacionalne skupštine Južne Koreje iz Stranke narodne moći, rekao je za The Korea Times da je ranjivost helikoptera na proliferiranu protuzračnu obranu i streljivo/dronove koji su svijetu predstavljeni u Ukrajini potaknula odluku.

"Dronovi i pametni sustavi redefiniraju moderno bojno polje", objasnio je Yu.

"Umjesto da se držimo skupih naslijeđenih platformi, moramo ulagati u sposobnosti koje odražavaju budućnost ratovanja.“

POGLEDAJTE VIDEO: Borba za svaki otkucaj! Ove godine presadili 12 srca, upravo presađuju još jedno!