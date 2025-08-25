Kamere ulovile trenutak obaranja vojnog helikoptera dronom: Poginulo najmanje 12 ljudi
Rušenje se dogodilo u trenutku kada vojske preispituju korisnost helikoptera zbog brojnih prijetnji, uključujući dronove
Obaranje kolumbijskog helikoptera UH-60 Black Hawk nacionalne policije dronom u četvrtak najnovoji je pokazatelj rastuće osjetljivosti helikoptera na napade ovog tipa, piše The War Zone.
Iako se čini da je to prvi takav incident na zapadnoj hemisferi, taktiku je razvila Ukrajina za napad na ruske helikoptere i navodno se proširila i na Aziju.
Helikopter pogođen dronom dok je "pružao sigurnost časnicima koji sudjeluju u naporima za ručno iskorjenjivanje usjeva koke", izjavio je guverner Antioquie Andres Julian Rendon na X-u.
"Aktivirali smo bolničku mrežu i pomno pratimo ove vijesti, koje su toliko bolne za demokraciju i tužne za naše snage. U tom području djeluju disidenti FARC-a i Zaljevski klan."
Videozapis s mjesta događaja prikazuje helikoptere kako se polako približavaju zoni slijetanja. Iz kuta iz kojeg je video snimljen, slijetanje helikoptera i napad su nejasni, ali se čuje zvuk eksplozije i vidi se crnkastosivi dim kako se diže.
Jedan video snimili napadači
Drugi video, za koji se navodi da su ga snimili napadači, prikazuje drugačiji pogled na posljedice napada. Međutim, nijedan od ovih videa jasno ne prikazuje metodu napada.
Najmanje 12 ljudi u helikopteru je poginulo. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro okrivio je za napad helikopterom, zajedno s napadom automobilom bombom na kolumbijsku vojnu bazu, disidentske frakcije sada nepostojeće gerilske skupine FARC, koje su odbacile mirovni sporazum iz 2016. o okončanju dugotrajnog unutarnjeg sukoba u kojem je u zemlji poginulo više od 450.000 ljudi.
Ovaj incident naglašava nekoliko uznemirujućih događaja, posebno u vezi s ranjivošću helikoptera na napade dronovima. Ta je zabrinutost izravno dovela do toga da je Južna Koreja otkazala višemilijardni ugovor o kupnji 36 jurišnih helikoptera AH-64E Apache Guardian.
Yu Yong-weon, član Nacionalne skupštine Južne Koreje iz Stranke narodne moći, rekao je za The Korea Times da je ranjivost helikoptera na proliferiranu protuzračnu obranu i streljivo/dronove koji su svijetu predstavljeni u Ukrajini potaknula odluku.
"Dronovi i pametni sustavi redefiniraju moderno bojno polje", objasnio je Yu.
"Umjesto da se držimo skupih naslijeđenih platformi, moramo ulagati u sposobnosti koje odražavaju budućnost ratovanja.“
