Ubojica tročlane obitelji skrivao se u betonskoj cijevi: Tijelo izbacila kiša nakon četiri mjeseca

Bračni par i njihov 16-godišnji sin ubijeni su u travnju u Westerwaldu, u saveznoj zemlji Rheinland-Pfalz. Supružnici su iskrvarili od ubodnih i prostrijelnih rana, dok je tinejdžer preminuo od prostrijelne rane. Za osumnjičenikom se tragalo četiri mjeseca. Početkom kolovoza tijelo je pronađeno na polju u blizini Weitefelda. Dva dana kasnije policija je potvrdila da se radi o ubojici obitelji, piše Fenix.

Počinitelj (61), teško ozlijeđen, vjerojatno se sakrio u betonskoj cijevi kraj potoka, gdje je i umro. Sumnja se da je njegovo tijelo u kolovozu iz cijevi izbacila jaka kiša.

Mnogima nije bilo jasno kako tijelo nije pronađeno ranije tijekom opsežne potrage. Područje je tada bilo temeljito pretraženo, uz pomoć velikog broja policajaca, pasa tragača i helikoptera, ali bez uspjeha. Policija je sada pojasnila:

Počinitelj se sakrio u betonskoj cijevi

“To područje je u to vrijeme bilo vrlo teško pretražiti zbog močvarnog tla. Na temelju novih saznanja smatramo da tijelo tada nije tamo bilo”, rekli su.

Istraga je pokazala da je osumnjičeni tijekom napada zadobio teške ozljede. Najnoviji nalazi policije ukazuju na to da se skrivao u betonskoj cijevi promjera oko 60 centimetara u koritu potoka Elbbach i ondje preminuo.

Zbog “uznapredovalog procesa raspadanja” liječnici nisu mogli precizno utvrditi uzrok smrti. No, policija navodi da su ozljede zadobivene tijekom napada vjerojatno igrale značajnu ulogu.

Tijelo je vjerojatno tek kasnije, uslijed velikih količina vode, izašlo iz cijevi i odneseno do mjesta gdje je pronađeno. Policija pretpostavlja da je jak pljusak početkom kolovoza mogao doprinijeti tome.

Ovu verziju događaja podupiru i izjave svjedoka te mjesto pronalaska oružja. Navodno oružje pronađeno je upravo u betonskoj cijevi, otprilike 100 metara od mjesta gdje je tijelo otkriveno. Kada se točno počinitelj sklonio u cijev, za sada se ne može utvrditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila rezultate velike akcije: Zabilježeni promili alkohola zvuče nestvarno