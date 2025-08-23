Poznat datum referenduma o Dodiku, britanski veleposlanik upozorio: 'To je novo bezakonje'

Nakon što je parlament Republike Srpske usvojio odluku o raspisivanju referenduma na kojemu bi se birači trebali očitovati o tome priznaju li presudu Miloradu Dodiku i odluku o njegovoj smjeni, u subotu su stigla upozorenja kako je to kršenje ustava i zakona koje se ne može tolerirati.

Glasovima zastupnika vladajuće većine pod kontrolom bivšeg predsjednika RS Dodika entitetski je parlament donio odluku da se 25. listopada organizira referendum na kojemu bi biračima bilo ponuđeno krajnje sugestivno formulirano pitanje "podržavaju li odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku".

Britanski veleposlanik upozorio na novo nezakonje

Bez sudjelovanja oporbe vladajuća većina usvojila je i 13 zaključaka u kojima se osporava sve i svašta, od djelovanja Ustavnog suda i Suda BiH do provedbe prijevremenih izbora na kojima bi trebao biti izabran Dodikov nasljednik nakon što ga je SIP smijenio s dužnosti predsjednika RS.

Mandat mu je oduzet jer izborni zakon BiH izrijekom navodi kako se takva mjera primjenjuje na svakog izabranog dužnosnika osuđenog na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci.

Britanski veleposlanik u BiH Julian Reilly u subotu je upozorio kako političke strukture koje još podupiru Dodika srljaju u novo bezakonje jer nikakvi referendumi ne mogu promijeniti pravomoćne sudske odluke.

"Sud BiH, nezavisna institucija, osudio je bivšeg predsjednika Republike Srpske Dodika, i ta presuda se mora poštovati. Provođenje referenduma za bilo koju sudsku presudu ili nepoštivanje iste bilo bi protuzakonito i podrivalo vladavinu prava i ustavni poredak BiH", izjavio je Reilly.

Poruke iz oporbe

Iz oporbe, čiji su se zastupnici na sjednici parlamenta održanoj u petak našli na meti brojnih Dodikovih uvreda i prijetnji, poručili su kako ponašanje vladajuće većine vodi samo još većem kaosu uz ocjenu da bivši predsjednik RS očevidno pokazuje znakove nervnog rastrojstva zbog gubitka vlasti.

Najgore je pri tom prošao Nebojša Vukanović, čelnik stranke Lista za pravdu i red. Njega je Dodik s parlamentarne govornice nazivao "kretenom i dokazanom budalom" a prijetio je da će ga fizički napasti kada ga ugleda na ulici pozivajući sve da to i sami učine.

"To je školski primjer ugrožavanja sigurnosti i kaznenog dijela i prijavit ću ovo, naravno, tužiteljstvu ali mislim da nitko neće reagirati dok god se ovaj nakaradni sistem ne uruši", bio je Vukanovićev komentar na ove prijetnje.

Šef kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak također je bio izravna meta Dodikovih verbalnih napada. Nazvao je Crnadka "agentom tajne službe" i "luzerom koji izmišlja".

Crnadak je nakon toga u objavi na društvenoj mreži napisao kako su Dodikovi ispadi samo dokaz da s njim više nikad ne treba biti u istoj prostoriji a i narod u RS jedva čeka da mu se Dodik "skine s grbače".

"Hvala Bogu, blizu smo da se riješimo ove velike nesreće. Do tada, pretrpjet ćemo bijesne i razularene ispade, dok se Dodik suočava sa činjenicom da je kraj", napisao je Crnadak.

