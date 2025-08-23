EU direktiva donosi promjenu: Tvrtke moraju otkriti kolike su plaće i više nemaju pravo kandidate pitati jednu stvar

U Njemačkoj se slijedeće godine mora provesti nova direktiva Europske unije usmjerena na borbu protiv razlike u plaćama između spolova. To će radnicima dati nova prava, piše Fenix Magazin.

Iako se razlika u plaćama između muškaraca i žena, takozvana razlika u plaćama između spolova, smanjila do 2024. godine, žene i dalje zarađuju u prosjeku 16 posto manje od muškaraca, pišu njemački mediji. Prema tvrdnjama Saveznog statističkog ureda (Destatis), muškarac je zarađivao 26,34 eura (bruto) po satu, dok je žena zarađivala 22,24 eura po satu.

Najvažniji razlog razlike u plaćama bio je taj što su žene češće bile zaposlene na slabije plaćenim poslovima. Drugi najvažniji uzrok bio je taj što žene češće rade na nepuno radno vrijeme, pišu njemački mediji.

Promjene u Zakonu o transparentnosti plaćanja

Direktiva EU o transparentnosti plaća mora se u Njemačkoj implementirati do 7. lipnja 2026., a njome će radnici imati veća prava na informacije. Direktiva nameće tvrtkama i više obveza izvještavanja. Ključne promjene su:

Tvrtke moraju otkriti početnu plaću u oglasima za posao ili tijekom razgovora za posao. Poslodavci više ne smiju pitati o prethodnoj zaradi kandidata tijekom postupka prijave.

Radnici mogu pitati svog poslodavca kolika je prosječna plaća u tvrtki. Tvrtka tada mora dati informacije, razvrstane po spolu i skupinama koje obavljaju isti ili sličan posao, pišu njemački mediji.

Tvrtke moraju redovito otkrivati ​​razliku u plaćama unutar tvrtke. Poslodavci s više od 250 radnika to moraju činiti godišnje, a tvrtke s više od 150 zaposlenika svake tri godine.

Ako radnici otkriju diskriminaciju u plaćama, imaju zakonsko pravo na odštetu: Mogu zahtijevati punu isplatu dospjele plaće, uključujući bonuse. Ako se pokrene pravni postupak, teret dokazivanja je na poslodavcu. U slučaju sumnje, poslodavac stoga mora dokazati da nije bilo diskriminacije u plaćama.

Mnoge tvrtke nepripremljene

Unatoč nadolazećoj novoj direktivi, mnoge tvrtke nisu pripremljene. Trenutačno samo tri posto anketiranih tvrtki otkriva početne plaće tijekom procesa prijave. I premda će to biti zakonski obvezne učiniti od 2026., 48 posto anketiranih tvrtki ne želi otkriti raspone plaća u budućnosti.

"Visok udio tvrtki koje ne planiraju transparentno otkriti svoje raspone plaća pokazuje nam da mnoge tvrtke još nisu prepoznale eksplozivnu prirodu ovoga", kaže voditelj Odjela za rad i nagrade u WTW-u. U anketi je sudjelovalo 1900 tvrtki diljem svijeta, od kojih je 140 bilo iz Njemačke.

Tvrtke oklijevaju jer se boje više pregovora o plaćama i neugodnih reakcija radnika. To je izjavilo devet od deset tvrtki koje je anketirao WTW.

