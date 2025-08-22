Kako je Ukrajinac raznio Sjeverni tok? Otkriveni detalji operacije bivšeg vojnika i tko mu je pomagao

Talijanski sud potvrdio je u petak uhićenje Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči da je koordinirao napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022., objavio je njegov odvjetnik.

Serhij K. (49) uhićen je u četvrtak kod Riminija na temelju europskog uhidbenog naloga.

Žalbeni sud u Bologni je objavio da će na novom ročištu 3. rujna odlučivati o njegovom izručenju Njemačkoj, rekao je odvjetnik.

Ukrajinac je na sudu rekao da je bivši vojnik.

Detalji operacije

On je bio dio skupine koja je postavila eksplozivne naprave na plinovod kod danskog otoka Bornholm u rujnu 2022., navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Skupina je krenula iz Rostocka na sjeveroistočnoj obali Njemačke jedrilicom kako bi izvršila napad. Plovilo je od njemačke tvrtke unajmljeno uz pomoć krivotvorenih identifikacijskih dokumenata preko posrednika.

Eksplozije su i Rusija i Zapad smatrali činom sabotaže, a nitko nikada nije preuzeo odgovornost za teško oštećeni plinovod kojim se doprema plin iz Rusije u Europu, što je označilo veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini i pojačalo krizu opskrbe energijom na kontinentu.

