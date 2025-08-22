On ubija cerekajući se Zapadu u lice, razotkriven stvarni Putin: 'Pregovori su zamka'

Vladimir Putin želi onemogućiti slanje zapadnih vojnika na teren u Ukrajinu, zabraniti zemlji ulazak u NATO i ograničiti veličinu njezinih oružanih snaga, otkrili su izvori iz Kremlja. Tijekom summita na Aljasci s Donaldom Trumpom, ruski je čelnik zatražio da Ukrajina u zamjenu za mir preda cijeli istočni Donbas, tzv. 'pojas tvrđava', piše The Sun.

Rusija je već zauzela najveći dio dviju oblasti, Donjecka i Luhanska, no Ukrajina se i dalje drži jedne dobro utvrđene enklave. Donbas je industrijsko središte Ukrajine s ključnim zalihama ugljena i metala u podzemlju, što ga čini ekonomskom žilom kucavicom zemlje.

Istodobno je riječ o strateški presudnoj regiji koja predstavlja “vrata” prema središnjoj Ukrajini, pa bi pad takozvanog “pojasa tvrđava” olakšao buduće ruske prodore dublje u teritorij. Povijesno je to i jedan od najrusofonijih dijelova Ukrajine, gdje su se političke sklonosti nerijetko priklanjale Rusiji, zbog čega bi i relativno malen preostali komad teritorija, ako bi pao u ruske ruke, mogao destabilizirati mnogo šire područje i značajno promijeniti omjer snaga u nastavku sukoba.

Dolina oko rijeke Kazenji Torec pretvorena je u obrambeno uporište. Obrambene linije ukopavane su godinama, a teren je precizno izmjeren za topničke domete. Ukrajinska vojska poznaje svaki pedalj tog područja zbog čega ruske snage nisu uspjele probiti obranu.

'Zamka u koju nas Putin želi uvesti'

Kaja Kallas, potpredsjednica Europske komisije, upozorila je da su Kremljevi uvjeti “zamka u koju nas Putin želi uvesti”. Za BBC je izjavila: "Putin se samo smije, ne zaustavlja ubijanje nego ga pojačava. Zaboravljamo da Rusija nije učinila niti jedan jedini ustupak."

Donald Trump podržao je potrebu za “razmjenom teritorija” u mirovnim pregovorima što je potaknulo bojazan da bi mogao kročiti ravno u navedenu zamku. Prema novim izvješćima koja se pozivaju na više izvora upoznatih s prilikama u Kremlju, Putinovi zahtjevi nisu se promijenili ni nakon summita na Aljasci.

Kremlj navodno odbija bilo kakvo prisustvo zapadnih vojnika na terenu u sklopu sigurnosnih jamstava koja oblikuju SAD i Europa. Putin, prema istim navodima i dalje inzistira da Ukrajina nikada ne uđe u NATO te da se ograniči veličina njezinih oružanih snaga.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jasno je poručio da neće predati teritorij u sklopu bilo kakvog mirovnog sporazuma. Kijev je dosljedno odbijao ideju da prepusti ijedan dio zemlje koji trenutačno drži, što pregovore dovodi do ključnog začepljenja.

'Spremni smo na susret, ali…'

Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov izjavio je kako je “naš predsjednik više puta rekao da je spreman sastati se, uključujući i s gospodinom Zelenskim”. No naglasio je da bi do sastanka došlo tek “uz razumijevanje da će sva pitanja koja zahtijevaju razmatranje na najvišoj razini biti dobro razrađena”. Iako su sve strane spremne da se susret održi čim prije, Kremlj ponovno odugovlači.

Prema Kallas, Putin smatra da ima prednost na bojištu, što mu omogućuje da odugovlači pregovore i pritom privlači globalnu pozornost na summitima visokog profila. U tom kontekstu, inzistiranje na čvrstim uvjetima - zabrani NATO-a, ograničavanju vojske i izostanku zapadnih trupa na terenu, uklapa se u strategiju pritiska.

Unatoč želji posrednika da dođe do izravnog susreta Putina i Zelenskog, inicijativa je trenutačno u rukama Kremlja. Bez obzira na to, ukrajinsko odbijanje predaje teritorija ostaje čvrsto, dok Kremlj, prema izvorima, ne popušta ni u jednom od temeljnih zahtjeva. Rezultat je pregovarački čvor u kojem je Donbas postao glavna točka prijepora, s posljedicama koje bi mogle odrediti daljnji tijek rata.

