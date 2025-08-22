Priveden muškarac zbog lažne dojave o bombi u Narodnoj skupštini

Policajci uprave Banjaluka i Policijske stanice Novi Grad identificirali su i priveli M.M., osobu za koju se sumnja da je lažno prijavio bombu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, piše Telegraf.rs.

Sumnjiči ga se da je danas u 10.07 sati telefonom nazvao Narodnu skupštinu i rekao da je tamo postavljena bomba. Nakon toga, izvršen je protudiverzantski pregled zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, tijekom kojeg je utvrđeno da nema sigurnosnih prijetnji.

Sve mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka.

