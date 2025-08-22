Ukrajinci ubili pet elitnih ruskih ronilaca, incident se dogodio pukim slučajem

Mornarički dron kojim je upravljala ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) eksplodirao je nakon što je izgubio kontakt s kontrolnim centrom. Pet ruskih vojnih ronilaca, koji su ga pokušali zaplijeniti, poginulo je tijekom operacije, navodi HUR, piše Kyiv Independent.

Tijekom operacije u Novorosijskom zaljevu, mornarički dron izgubio je kontakt s kontrolnim centrom zbog ometanja signala i počeo plutati. Rusko zapovjedništvo potom je naredilo petorici ronilaca da izvuku dron radi inspekcije. Prema HUR-u, radilo se o elitnoj postrojbi koja prolazi vrhunsku obuku i koristi naprednu opremu.

Detonacija pri rukovanju

"Tijekom rukovanja ukrajinskim mornaričkim dronom došlo je do detonacije, a eksplozija je rezultirala eliminacijom svih pet elitnih ruskih vojnih ronilaca", stoji u priopćenju HUR-a. Točno vrijeme operacije nije poznato.

Novorosijsk je postao ključno uporište ruske Crnomorske flote nakon uspješnih ukrajinskih napada na okupirani Krim, zbog kojih je Moskva bila prisiljena povući veći dio svojih pomorskih snaga s poluotoka.

HUR u priopćenju dodaje da su 20. kolovoza izveli napad na ruski ophodni brod u Crnom moru, pri čemu je poginulo pet članova posade.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje će biti susret Putina i Zelenskog? Ukrajinci sumnjaju u ruske namjere