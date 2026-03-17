Napokon otkriven identitet misterioznog Banksyja? Reuters tvrdi: 'Znamo tko je on!'

Strani mediji ponovno su potaknuli nagađanja o identitetu misterioznog 'anonimnog umjetnika' Banksy. Iako su u javnost procurila konkretna imena i detalji o dobi, iz njegova kruga zasad nema potvrde o točnosti tih tvrdnji.

Prema izvještaju agencije Reuters objavljenom 13. ožujka, Banksy bi mogao biti Robin Gunningham, 53-godišnji grafiti umjetnik iz Bristola u Engleskoj. Istraga navodi kako je Gunningham 2008. promijenio ime u David Jones kako bi zaštitio svoj identitet. Riječ je o jednom od najčešćih muških imena u Ujedinjenom Kraljevstvu, što, kako ističe Reuters, omogućuje gotovo potpuno 'stapanje s masom'.

Kao ključni trag navodi se mural otkriven 2022. u selu Horenka nedaleko od Kijeva u Ukrajini. Svjedoci tvrde da su ga u samo nekoliko minuta naslikala dvojica maskiranih muškaraca, od kojih je jedan imao amputiranu ruku i nosio protezu na nozi. Vjeruje se da je riječ o Gilesu Duleyju, dokumentarnom fotografu koji je izgubio udove u Afganistanu 2011. godine.

Priznao sve još 2000. godine?

Pozivajući se na izvore upoznate s ukrajinskim imigracijskim postupcima, Reuters tvrdi da je Duley u Ukrajinu ušao zajedno s Robertom Del Najom, frontmenom britanskog benda Massive Attack, nakon čega su se u toj zemlji počeli pojavljivati Banksyjevi murali. Također su pronađeni zapisi o osobi imena David Jones koja je s njima prešla granicu, a datum rođenja na putovnici poklapa se s Gunninghamovim.

Reuters je, navodno, došao i do rukom pisanog priznanja Robina Gunninghama iz 2000. godine, kada je u New Yorku bio uhićen zbog vandalizma na krovu jedne zgrade.

Teorija da je upravo on Banksy prvi je put iznesena još 2008. u britanskim medijima, a najnovija analiza dodatno ju je pokušala potvrditi.

Banksyjev odvjetnik: 'Mnogi detalji su netočni'

Sam Banksy nije odgovorio na upite Reutersa. Njegov odvjetnik Mark Stevens odbacio je navode, istaknuvši da su “mnogi detalji u istrazi netočni”. Dodao je i da Banksy već dugo trpi opsesivno i prijeteće ponašanje te naglasio kako anonimnost ima važnu društvenu ulogu jer omogućuje kritiku moći bez straha od odmazde, cenzure ili progona.

Banksy, koji je karijeru započeo 1990-ih, i dalje uspješno skriva svoj identitet, dok njegova društveno angažirana ulična umjetnost privlači globalnu pažnju. Posebno je odjeknuo 2018. kada je njegovo djelo Girl with a Balloon prodano za 1,04 milijuna funti na aukciji u Londonu, nakon čega je odmah djelomično uništeno ugrađenim mehanizmom za rezanje skrivenim u okviru, što je šokiralo svijet umjetnosti.

