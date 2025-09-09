Banksy opet oduševio svijet, njegov grafit hitno je prekriven: Pogledajte što su htjeli zataškati

Čuveni Banksy ponovno je iznenadio britansku i svjetsku javnost. Njegovo najnovije djelo pojavilo se u ponedjeljak na pročelju zgrade londonskog Visokog suda pravde (Royal Courts of Justice) u samom središtu britanske metropole.

Na muralu je prikazan prosvjednik s plakatom koji leži na tlu, dok ga napada sudac u togi i s perikom. Umjesto simbola pravde, čekić u njegovoj ruci pretvara se u oružje. Krv štrca dok sudac udara čovjeka.

"Kako je, dovraga, to uspio u ovom kvartu? Ovdje vrvi od sigurnosnih snaga!", zapitao se jedan Banksyjev obožavatelj na Instagramu, gdje je umjetnik i otkrio svoje najnovije djelo, prenosi Bild.

Reakcije vlasti i policijska istraga

Mural se pojavio svega dva dana nakon što je u Londonu privedeno gotovo 900 ljudi tijekom prosvjeda protiv zabrane djelovanja organizacije Palestine Action, skupine koja podržava Palestince. Novo Banksyjevo djelo već je ograđeno, prekriveno je crnim plastičnim folijama, a oko njega su postavljene metalne barijere. Mural trenutačno čuvaju dvojica zaštitara i nadzorna kamera.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Policija je potvrdila da je zaprimila prijavu zbog oštećenja imovine te da je istraga u tijeku. BBC prenosi izjavu glasnogovornika britanskih sudova i tribunala koji je podsjetio da je zgrada pod zaštitom kao kulturno dobro i da su vlasti „obvezne očuvati njezin izvorni karakter“.

Mural se nalazi na vanjskom zidu „Queen’s Buildinga“, dijela kompleksa sagrađenog još 1887. godine kao obrazovni i kulturni centar, smještenog u mirnoj Carey Street. No, čim se otkrilo novo djelo, ondje su se počeli okupljati znatiželjnici i turisti željni fotografije.

Banksy je jedan od najpoznatijih suvremenih umjetnika, njegova se djela na aukcijama prodaju za milijunske iznose. Najčešće komentira političke i društvene teme, osobito migracijsku i ratnu politiku vlada. Unatoč svjetskoj slavi i nebrojenim teorijama, pravi identitet umjetnika i dalje je nepoznat.

