SAD za njegovu glavu nudi veću nagradu nego za bin Ladena: 'Smeđe oči, crna kosa...'

Smeđe oči, crna kosa, visok 198 centimetara. Lice predsjednika Venezuele Nicolása Madura Morosa osvanulo je na stranicama Američkog Departmenta, koji nudi 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja.

Međutim, plakat s nagradom ne spominje njegovu političku karijeru. Ne opisuje ga kao diktatora koji je arhitektirao prijevaru na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Venezueli, kako vjeruje Washington. Bijela kuća ga je označila kao vođu Kartela Sunca i traži ga zbog narkoterorizma, uvoza kokaina i sudjelovanja u zavjeri radi krijumčarenja narkotika i oružja.

Ovo je najveća javno poznata ucjenu na glavu koju su Sjedinjene Države ikada raspisale za političkog vođu, nadmašujući iznos od 25 milijuna dolara ponuđenih za vođu Al-Qaide Osame bin Ladena, vođu ISIS-a Abu Bakra al-Baghdadija, njegovog nasljednika Aymana al-Zawahirija i bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina.

'Jedan od najvećih dilera'

Nakon prvotne ponude od 15, pa 25 milijuna dolara, SAD su udvostručile nagradu za informacije o Maduru u kolovozu, optužujući ga da je "jedan od najvećih narko dilera na svijetu".

Kartel Sunca je narkoteroristička mreža koja vjerojatno seže do samog vrha chavistinog režima i povezuje ga s najmoćnijim kriminalnim snagama u Meksiku i Kolumbiji. Naziv potječe iz 1993. godine kada su na vidjelo izašle veze dvojice generala venezuelanske Nacionalne garde s trgovinom drogom. "Sunca" su referenca na oznake koje vojno osoblje nosi na uniformama, prenosi El Pais.

Potraga za Kartelom Sunca postala je središte sukoba Venezuele i SAD-a.

Tri desetljeća kasnije, taj se izraz proširio i obuhvatio navodne veze Chavizma s organiziranim kriminalom. Washington ga u posljednje vrijeme koristi gotovo naizmjenično s Tren de Aragua, unatoč tome što je riječ o zasebnoj organizaciji. "Kartel Sunaca je venezuelanska organizacija za trgovinu drogom sastavljena od najviše rangiranih vojnih osoba i dužnosnika“, stoji u jednom od pravnih slučajeva koje je pokrenula Bijela kuća.

Američke vlasti vjeruju da je u početku organizaciju vodio Chávez, dodajući da je nakon njegove smrti 2013. Maduro preuzeo predsjedništvo i vodio masovne operacije trgovine kokainom. SAD tvrde da su odmah ispod njega drugi značajni venezuelski dužnosnici: Diosdado Cabello, drugi čovjek režima Vladimir Padrino, ministar obrane, bivši potpredsjednik Tareck El Aissami i Maikel Moreno, sudac Vrhovnog suda.

"To je atipičan kartel: kriminalna struktura unutar venezuelske države, neformalna korupcijska mreža koja ne odgovara jednom vođi“, objašnjava izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International za Venezuelu Mercedes de Freitas. Ova difuzna priroda, suprotno krutoj hijerarhiji koja se pripisuje poznatijim kartelima, bila je predmet rasprave među stručnjacima i političarima.

Mit ili stvarni kartel?

Phil Gunson, viši analitičar Crisis Groupa u Venezueli, sumnja da se doista radi o kartelu: "Nikada nije bilo jasnih dokaza da takva organizacija postoji". I on nije jedini skeptik: "Kartel Sunca ne postoji; to je izmišljeni izgovor krajnje desnice za rušenje vlada koje im se ne pokoravaju“, izjavio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro prošli tjedan. "Međutim, ono što postoji su snažni dokazi o vezama između nekoliko zapovjednika Oružanih snaga i trgovine drogom; to su dvije različite stvari“, pojašnjava Gunson.

Stručnjaci ističu da je velik dio kriminala u Venezueli rezultat osobitosti zemlje, poput blokade koju su nametnule SAD, krize uzrokovanih lošim ekonomskim upravljanjem i porasta korumpiranih paktova za kupnju lojalnosti. Postoje sindikati trgovine ljudima koji kapitaliziraju na masovnom egzodusu Venezuelanaca ili krijumčarenju benzina, nafte, plemenitih metala i drugih minerala. Ovi savezi s narkobandama i milicijama široko su dokumentirani, posebno u pograničnom području s Kolumbijom.

"Djelovanje kriminalnih skupina u Venezueli nije strano državi“, tvrdi Freitas. Raspodjela tajne dobiti, tvrdi on, ključna je za politički opstanak režima. "Maduro je dio čvorova koji vode te mreže, zarađuje mnogo novca i kompenzira nedostatak legitimnosti održavanjem ove strukture“, dodaje.

Godine 2020., na kraju Trumpovog prvog mandata, Bijela kuća podigla je optužnicu protiv Madura i 14 drugih čelnika chaviste zbog narkoterorizma, korupcije i trgovine drogom. Dokaze je prikupljala 20 godina. Washington optužuje venecuelsko vodstvo za trgovinu oružjem za kolumbijsku gerilsku skupinu FARC i njezine disidente, orkestriranje masovnih pošiljki droge s meksičkim kartelom Sinaloa, prikupljanje milijunskog mita od kriminalaca, prodaju prethodno zaplijenjenih zaliha svojim saveznicima te naređivanje otmica i ubojstava suparničkih šefova i doušnika.

Suđenje El Pollu, najistaknutijem članu Kartela Sunca u američkom pritvoru, trebalo se održati ove godine. No tri tjedna nakon što su tužitelji otkrili da je desetak svjedoka i suradnika - bivših dužnosnika, bivšeg vojnog osoblja, gerilaca i trgovaca drogom - spremno svjedočiti u zamjenu za smanjenje kazni, Carvajal se izjasnio krivim kako bi izbjegao optuženičku klupu. Godine 2024. Clíver Alcalá, još jedan general optužen za pripadnost kartelu, dobio je gotovo 22 godine zatvora nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivnje i priznao da je opskrbljivao bazukama i granatama disidentske skupine FARC-a.

Popis visokorangiranih dužnosnika i članova tajnog kruga Chaviste koji su tijekom posljednjeg desetljeća paradirali hodnicima američkog pravosudnog sustava, bilo kao pritvorenici ili kao svjedoci, beskonačan je. I utjecao je na konstrukciju slučajeva pokrenutih protiv Madurove vlade.

Trumpov povratak označio je ponovni pritisak za strože mjere protiv Madura. Gunson, međutim, vjeruje da su raspoređivanje mornarice na Karibima i kampanja protiv Kartela Sunca poslužili za jačanje venezuelanskog vođe iznutra i tvrdi da se suočava s "neviđenom prijetnjom" kako bi se suprotstavio svom nedostatku popularnosti.

